Yadhira Carrillo asegura que ella no fue la tercera en discordia entre Lety Calderón y su esposo Juan Collado

El caso del abogado Juan Collado sigue dando de qué hablar y es que después de una temporada sin dar declaraciones, Yadhira Carrillo habló ante las cámaras para actualizar a los medios sobre la situación de su esposo.

La actriz había acordado que no volvería a decir nada al respecto pues no quería entorpecer el proceso. Ahora, aseguró que podría salir muy pronto: "Ahora estamos esperando qué le van a decir "sr. collado usted disculpe ya se puede ir'. Ya mi casa está lista para que vuelva", reveló Yadhira.

Durante mucho tiempo se ha catalogado a Yadhira como "la tercera en discordia" por lo que aprovechó el encuentro con los medios para aclarar lo que realmente pasó y por qué ella no se interpuso entre Leticia Calderón y su esposo.

"Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, guapísima, que respeto y quiero muchísimo que es Edith Serrano. Y ya después de que fueron novios, todavía pasaron unos meses de que lo conocí y luego pasaron 6 meses para que me invitara a salir. Yo estaba haciendo una telenovela y no podía y siguió siguió y ya finalmente salimos. Después presentó a su familia con mi familia y ahí me dio un anillo de compromiso ”, dijo Yadhira Carrillo para las cámaras de ‘Suelta la Sopa’.