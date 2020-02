Aislinn Derbez comparte en un video cómo ha sido la evolución de Kailani a sus 2 años de edad

View this post on Instagram

Todo mundo dice que pasa rapidísimo, para mí en este caso el tiempo ha sido muy misterioso. Para empezar yo siento que he crecido como una década desde que naciste. Cambió mi perspectiva, mi enfoque, mis gustos, mis prioridades, todo. Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo. También siento que no pareces de 2 años, en este último año es como si hubieras crecido 2 y tuvieras 3, jaja. y a la vez siento que me embaracé ayer. Mi mejor regalo para ti es observarte, para poder respetar tus preferencias, tu personalidad y tus gustos sin imponerte los míos, es confiar en tu capacidad y tu sabiduría y dejarme guiar por ellas, es ponerte limites sanos siempre utilizando la comunicación como la mejor herramienta, es darte el espacio y contención para que puedas expresar todo tipo de emociones y que sepas que estás a salvo en casa, es cuidar de mi misma y entender que sólo yo puedo darme lo que necesito y que todo aquello que no haga primero por mi no podré dártelo a ti, por más que lo intente (esto es lo más complejo de todo) ya que se que mi más grande legado, más allá de todo lo que pretenda enseñarte, será mi ejemplo de vida. y que entre mamá y papá, y en casa, siempre haya amor, respeto, libertad, comunicación y paciencia.