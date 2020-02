El delicado vestido blanco de Selena Gomez con el que se mostró más radiante que nunca

Selena Gomez es un ícono y un modelo a seguir de millones y millones de jóvenes en todo el mundo. Es prueba de que se puede ser exitosa con un talento genuino y no por escándalos o polémicas.

A finales de 2019 regresó al mundo musical al lanzar sus temas "Lose you to love me" y "Look at her now" y en 2020 lanzó su disco Rare, el primero en 5 años de ausencia, con el que ha alcanzado toda la popularidad y el éxito que se merece.

El delicado vestido blanco de Selena Gomez

Sus más recientes looks han dejado sin aliento a sus fanáticos, como este delicado vestido blanco que compartió recientemente en su Instagram.

"La vulnerabilidad no es fácil, créanme, pero voy hacia ella", escribió la artista de 27 años al publicar una imagen suya en blanco y negro, posando entre los asientos de un teatro.

El vestido fue diseñado por la marca Fleur Du Mal y está valorado en 525 dólares. En cuanto a los accesorios, sólo llevo unos aretes dorados con brillantes de Free People que cuestan 48 dólares.

"Tú eres lo que significa ser una influencia integral para el mundo con tu corazón abierto, tu vulnerabilidad y autenticidad. La energía pura toca todo lo que haces. Gracias por ayudar a otros y a mí mismo a creer en la humanidad", expresó en el post de Instagram el usuario @maxehrich.

Y en este 2020 también renovó su cabellera. Después de pasar una temporada con el cabello largo y balayage, ahora lleva el cabello corto estilo Bob, con muchas ondas y reflejos color caramelo para dar luz a su rostro.

