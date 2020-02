Marlene Favela confiesa detalles del derrame cerebral que sufrió y de cómo enfrentó esta dura etapa

Marlene Favela es una de las actrices más queridas de México. Aunque pasó varios años radicada en Sydney, Australia, de donde es originario su esposo George Seely, ahora está pasando una temporada en México trabajando en sus proyectos artísticos, compartiendo con su familia y sobre todo, cuidando mucho a su hija Bella que pronto cumplirá 4 meses de nacida.

La actriz de 42 años alcanzó reconocimiento en el mundo de las telenovelas con proyectos inolvidables como Gata Salvaje, Contra viento y marea, Los herederos del Monte y Corazón apasionado.

Marlene Favela muestra su cuerpazo en traje de baño después de su embarazo Tiene una silueta increíble

Pero Favela enfrentó un duro episodio hace 7 años, cuando sufrió un derrame cerebral después de un viaje en avión.

Cómo fue el derrame cerebral que sufrió Marlene Favela

“Soy muy bendecida, afortunadamente no lastimó nada, no tuve que tomar una rehabilitación después, medicamentos después, se corrigió, traía una malformación congénita de una arteria que estaba haciendo presión con una vena. Llegué en el momento justo al hospital, me bajé de un avión, me comencé a sentir mal”, detalló la artista durante una entrevista en el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión.

Resaltó la importancia de acudir al médico de inmediato cuando empezó a sentirse mal, en vez de tomar calmantes para aliviar el malestar que sentía en la cabeza.

“Algo que es bien importante es que no me automediqué. Eso es primordial porque en un derrame cerebral si me hubiese automedicado, otra historia estaríamos contando (…) me dolía mucho la cabeza, no me tomé aspirinas, nada, nos fuimos directo al hospital”.

Favela confesó que al principio no creía que fuese nada grave ya que nunca perdió la consciencia: “Yo llegué caminando con mi bolsa, me dijeron ‘tienes un derrame cerebral’ y dije esto es una broma si me siento mal pero no es tan grave… tuve una cirugía, se abrió la parte de atrás del oído”.

Aunque puede ser una experiencia traumática para muchos, Marlene Favela reconoce que salir airosa del derrame cerebral le hizo valorar mucho más su vida y todas las oportunidades que se le presentan cada día.

“Lo más bonito de esto y aprendí mucho, es que Dios me da una segunda oportunidad para valorar todo lo que tengo y a la semana de operada ya estaba haciendo una novela con Telemundo”, agregó.

Te recomendamos en video: