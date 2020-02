Daniel Valenzuela enciende las redes con romántico comentario en fotografía de María Teresa Matus

Pese a que aun no confirman una relación, los intercambios de mensajes y sus constantes apariciones en redes sociales, siguen levantando sospechas en torno a la verdadera situación amorosa de Daniel Valenzuela y María Teresa Matus.

Hace algunos días, la expareja de Arturo Vidal compartió un romántico mensaje de despedida para el locutor radial, quien viajó a España durante la última semana de enero para disfrutar de sus vacaciones. "Nos vemos pronto", puso sobre el clip, en el que aparece lanzando un beso a la cámara con un filtro de corazón que también fue utilizado por el comunicador.

La publicación dio de qué hablar, especialmente luego que el hermano de María Teresa Matus se refiriera a una posible relación entre ambos. "Si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda", dijo.

Pero ahora es Daniel Valenzuela quien llamó la atención, debido a un romántico comentario en una fotografía de la rubia. Se trata de un registro en el que aparece luciendo un sencillo atuendo, y que acompañó con el mensaje: "sonríe!!! Solo es un mal día…".

"Nunca dejes de sonreír… Iluminas", escribió el locutor radial, generando reacciones inmediatas entre los seguidores de la blonda. "Te la ganaste mostro", "lindos los dos juntos me encantan", y "qué lindos. Que viva el amorshhh", fueron parte de las respuestas que recibió.

Por su parte, María Teresa Matus respondió con dos corazones.

