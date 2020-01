"Nos vemos pronto": la romántica despedida de María Teresa Matus a Daniel Valenzuela en España

Hace algunos días, Daniel Valenzuela y María Teresa Matus dejaron en evidencia su buena relación con una fotografía compartida por esta última en sus historias de Instagram, en la que apareció junto al locutor radial. El registro fue tomado durante una salida nocturna en España, destino escogido por el comunicador para disfrutar de sus vacaciones.

La rubia etiquetó al animador y decoró la imagen con un corazón, pero lo más llamativo fue la pose que escogió, ya que aparece besando su mejilla. Un gesto que fue interpretado como la confirmación de un romance que se venía arrastrando desde hace algunas semanas y que continúa con más fuerza que nunca.

Ahora, María Teresa Matus compartió un nuevo registro junto a Daniel Valenzuela. Se trata de un video de despedida con el que la expareja de Arturo Vidal le deseó un buen viaje. "Nos vemos pronto", puso sobre el clip, en el que aparece lanzando un beso a la cámara con un filtro de corazón que también fue utilizado por el locutor.

"Se están conociendo"

Recordemos que días después de que los tórtolos publicaran su primera fotografía juntos, el hermano de María Teresa Matus les dio su aprobación. Eso sí, aclaró aún son amigos y que no han formalizado ninguna relación. "Son amigos, para que te voy a decir otra cosa. Yo estoy feliz de que lo estén pasando la raja, los conozco se están conociendo y buena onda. Igual el flaco se está metiendo ahí, está jugueteando, pero bien si los dos están solteros", dijo a La Cuarta.

"Si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda", agregó.

