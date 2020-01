Hermano de María Teresa Matus aprueba coqueteo con Daniel Valenzuela: "Yo estoy feliz"

La noche del pasado viernes, María Teresa Matus compartió una íntima fotografía junto a Daniel Valenzuela. La publicación se dio semanas después de que surgieran los primeros rumores en torno a un posible romance entre ambos, por lo que nuevamente encendieron las alarmas en torno a su situación amorosa.

El registro fue captado por los amigos de la rubia durante una fiesta en el club Gatsby, en Barcelona, ciudad en la que el locutor radial comenzó sus vacaciones. En él, se los ve posando con unas copas mientras Matus besa la mejilla de Valenzuela.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado una relación, quien sí se refirió al tema fue el hermano de María Teresa Matus, Felipe Matus. En conversación con La Cuarta, el barbero confesó que sabía del viaje. "Daniel me había dicho hace rato que iba para Barcelona y yo le dije ‘oye, pero está mi hermana allá’, y me dijo ‘ya, poh’. Yo les dije a los dos que salieran algún día, tenemos amigos allá. Por eso ellos se juntaron, fueron a una disco y a cenar", contó.

Consultado sobre la verdadera situación amorosa de su hermana, comentó que aún no hay nada oficial. "Son amigos, para que te voy a decir otra cosa. Yo estoy feliz de que lo estén pasando la raja, los conozco se están conociendo y buena onda. Igual el flaco se está metiendo ahí, está jugueteando, pero bien si los dos están solteros", dijo.

También habló de los rumores que lo responsabilizaban por el romance y aseguró que los tres se conocían de antes. "Al Daniel lo conozco cuando empecé a cortar el pelo, él venía para mi local y, desde ahí, se formó una buena onda, una amistad. En eventos y otras cosas conoció también a la flaca", aclaró.

"El ‘Dani’ siempre me ha dicho oye la Mari es súper linda", agregó, indicando que "si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda".

