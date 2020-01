María Teresa Matus y Daniel Valenzuela comparten su primera fotografía juntos confirmando su romance

Lo que venían siendo rumores, finalmente fue corroborado por los mismos involucrados. María Teresa Matus y Daniel Valenzuela confirmaron su romance publicando su primera fotografía juntos.

A fines de diciembre, surgieron sospechas en torno a una posible relación entre el locutor radial y la expareja de Arturo Vidal, debido a un coqueto intercambio de mensajes protagonizado por los mismos en redes sociales. Todo comenzó cuando Valenzuela puso un corazón en una fotografía de Matus, lo que se repitió en publicaciones posteriores y encendió las alarmas sobre el verdadero vínculo entre ambos.

Tiempo después, Daniel Valenzuela se refirió al tema señalando que no podía hacerse cargo de las conclusiones ajenas. "De eso en realidad voy a hablar, pero cero. Mira que cualquier cosa que diga me puedo morder la lengua. O sea, qué te digo, me voy a morder la lengua", dijo.

Sin embargo, todo llegó a su fin durante el fin de semana, cuando compartieron su primera fotografía juntos en redes sociales. Se trata de una selfie, la que fue compartida por María Teresa Matus en sus historias de Instagram. El registro fue tomado durante una salida nocturna el pasado viernes, y en él se los ve posando con unas copas mientras la rubia besa la mejilla del locutor radial.

La fotografía fue acompañada por un corazón y la etiqueta del animador en la plataforma. De esta manera, confirmaron su romance luego de semanas de incertidumbre en torno a su relación.

Sigue leyendo