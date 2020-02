El abrigo Carolina Herrera con el que la princesa Leonor mostró su elegancia de futura reina

View this post on Instagram

Princess leonor. #infantasofia #infantadeespaña #sofiaborbon #princesaleonor #princesadeasturias #leonordeborbon #infantaleonor #hermanasborbon #familiaborbonyortiz #familiaroyal #borbones #familiarealespañola #monarquiaespañola #sualtezareal #casarealespañola #felipevi #reyfelipe #reinaletizia #españa #familiarealeuropea #reyjuancarlos #reinasofia #reinaemerita