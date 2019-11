La princesa Leonor dejó su estilo recatado para lucir un traje rojo lleno de estilo

View this post on Instagram

•| 04.11.2019 |• El Rey Felipe y la Reina Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han presidido la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona que distinguen a jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan destacado por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad. Para conocer más sobre los premiados de este año puedes puedes visitar el perfil de la Fundación (@fpdgi) . King Felipe and Queen Letizia, accompanied by Princess Leonor and Infanta Sofia, have presided over the Princess of Girona Awards. These awards are aimed at youngster who are between 16 and 35 years old and who stand out because of their work, merits and exemplariness. To learn more about the laureates you can visit @fpdgi .