Daniela Colett muestra lo mucho que ha crecido su hija con Eduardo Vargas

En septiembre del 2019, Daniela Colett y Eduardo Vargas recibieron a su tercer hijo juntos. Se trata de Isabella, quien actualmente tiene cuatro meses de edad y se ha convertido en la protagonista de las últimas publicaciones de su madre en redes sociales.

Recientemente, la menor volvió a aparecer en la plataforma posando junto a una de sus hermanas y dejó en evidencia lo grande que está. Un aspecto que no ha pasado inadvertido por su madre, quien lo destacó en un mensaje junto a la fotografía. "Happy 4 months princess. Está crescendo tão rápido (Felices cuatro meses princesa. Está creciendo tan rápido)", puso la modelo.

En el registro, Isabella se encuentra mirando a la cámara con una sonrisa que encantó a los seguidores de su madre. Así lo demostraron a través de diversos comentarios, en los que destacaron la belleza de la pequeña. "Es demasiado preciosa", "Es hermosa tu bebé. Me encanta", y "¡Qué bonita! Esta creciendo súper rápido", fueron parte de las apreciaciones.

Isabella nació el 26 de septiembre pasado y su llegada fue celebrada con una serie de fotografías en redes sociales. En ellas, aparece el futbolista junto a su esposa luego del parto, y sus hijos festejando el nacimiento de la bebé. "Welcome baby Isi. Estamos enamorados de ti", escribió Daniela Colett junto a una publicación que superó los 50 mil me gusta en unas horas. Por su parte, Eduardo Vargas no escondió su alegría y se mostró sonriente mientras cargaba a su hija en brazos.

Casi dos meses después, el deportista compartió un registro con la palabra "Enamorado", dando cuenta de su alegría. El registro acumuló más de 100 mil me gusta en solo horas, además de cientos de mensajes.

