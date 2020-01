Es momento de dejar de romantizar el reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston

Los fanáticos parecen no tener suficiente de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Gracias a la euforia de las redes sociales, los actores acapararon los titulares de todo el mundo, tras su aparición en los 2020 Screen Actors Guild Awards, celebrado en Los Ángeles.

Ambos se llevaron importantes premios y fueron captados en diversos momentos que hicieron que los fans armaron un sin fin de historias.

Durante la ceremonia, Pitt pronunció un discurso después de ganar un premio a la Mejor Actuación por la cinta Érase una vez … en Hollywood y Jennifer fue captada aplaudiendo con gran emoción. Y cuando ésta recogió su premio por su sobresaliente desempeño como actriz en la serie dramática The Morning Show, Brad fue captado siguiendo muy atento, la transmisión tras bambalimas.

i live for brad pitt and jennifer aniston being this extra supportive to each other pic.twitter.com/cVB81F1Shd — ‏ً (@emrobs) January 20, 2020

De inmediato, surgieron comentarios diciendo que "Brad no podía dejar de sonreír cuando Jen pasó a recibir su premio" y que "es obvio que Jen sigue enamorada de él". Posteriormente, una serie de fotografías que plasmaron el momento en que ambos se saludaron, hizo que todos especularan un posible reencuentro, especialmente ahora que ambos están solteros.

¿Qué es lo que hace querer verlos juntos y por qué no deberíamos de romantizar esa idea?

Aniston una de las actrices consentidas de los Estados Unidos (America's Sweetheart) y Brad es rl galán rompecorazones del cine Ambos son tan atractivos que juntos parecen la pareja perfecta. Su ruptura conmocionó a todos pero al ser bajo términos "amistosos", fue algo positivo para su imagen.

Después vinieron los rumores de la relación que Pitt tuvo con Angelina jolie, aún estando casado con Aniston. Los fans generaron un movimiento de empatía hacia "la pobre Jennifer", cuando este se casó con Jolie y tuvo dos hijos.

En 2015, la actriz de Friends re hizo su vida con el actor Justin Theroux y por un momento se convirtió en una inspiración de empoderamiento para las solteras porque "si Jen pudo superar a Brad, ¿por qué tú no podrías superar a tu ex?"

Jen se divorció en 2017 y coincidió con que Brad se separó de Jolie, despertando la esperanza en los fans de que volverían a estar juntos. La gente ama la idea del amor y ver juntas a dos personas hermosas, talentosas y poderosas que son adoradas por millones, parece un sueño romántico, una idea atractiva.

Pero esto es el mundo real, no una fantasía y romantizarlo no está bien. ¿Qué salió mal entre ellos que delata una relación tóxica? Los informes sugirieron que Brad rompió con ella porque no quería tener hijos pero al mismo tiempo, este le fue infiel, cuando grababa Mr. & Mrs. Smith con Jolie. En una entrevista con Vanity Fair, Jennifer expresó cómo se convirtió en una víctima de la misoginia. Dijo que Brad fue quien eligió no tener hijos para enfocarse en su carrera, haciendo que ella fuera señalada por su decisión de ser "la mujer que no quiso hijos CON BRAD".

En la misma entrevista, la actriz también menciona que lo que más le molestó fue el silencio de Brad pues nunca refutó los rumores de la separación, y en su lugar decidió disfrutarlos y retratarse a sí mismo como el esposo cuya esposa no quería tener hijos y siguió adelante con Jolie como si nada. Pero tampoco hay que olvidar que ella terminó siendo catalogada como "la otra", "la rompe-hogares" y "la tercera en discordia". ¿Y quién salió ileso cuando estalló todo el escándalo?…Brad Pitt.

Brad ni siquiera sufrió cuando fue señalado por su supuesto comportamiento "agresivo" con Madoxx, hijo mayor de Angelina Jolie y que su problema con el alcohol y las drogas fueron los causantes de su separación. Y ahora, aparece como "el novio perfecto para Jen". ¿En dónde quedó la idea de "superar a un ex tóxico"?

Sí, el reencuentro entre ambos actores pudo despertar la nostalgia de los fans pero ¿podría ser que estos son simplemente dos ex esposos que pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo e interactuar amablemente el uno con el otro? Eso se llama "cerrar ciclos".

