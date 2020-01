El costoso traje de baño de Penelope Disick, la sobrina de Kim Kardashian

Construir un imperio en el mundo del entretenimiento no es trabajo fácil pero las hermanas Kardashian Jenner han sabido hacer crecer sus cuentas de banco con cada día que pasa. Pero al final, lo que más sorprende a todos es la lujosa vida que llevan los niños de la familia, como el caso de Penelope Disik, hija de Kourtney y una de las sobrinas consentidas de Kim Kardashian.

Apenas tiene 7 años de edad pero ya pasa sus días entre bolsas personalizadas, viajes alrededor del mundo, excéntricas celebraciones y costosos outfits de diseñador.Aunque Kourtney es la Kardashian más alejada de los reflectores, no deja de llamar la atención el estilo de vida que lleva junto a sus tres hijos.

Recientemente, la mayor de las Kardashian compartió una serie de fotos de sus vacaciones por las costas italianas pero la pequeña Penelope robó la atención por un lujoso traje de baño Versace que llevaba puesto.

"Un sueño italiano", escribió Kourtney en dicha publicación.

La pequeña "P", como le dicen de cariño, no sólo es encantadora sino también muy sofisticada pues no sólo lleva puesto un costoso traje de baño, sino también unos lentes que combinó con su look.

El precio del traje de baño es de $5 mil pesos MX ($300 dólares) así que no cabe duda de que "P" es una verdadera fashionista.

Por si fuera poco, esta pequeña Kardashian ha sido una inspiración importante para Poosh, marca de trajes de baño de Kourtney, comenzando porque "poosh" es el apodo de Penelope.

"La gente me pregunta constantemente cómo lo hago todo, desde ser madre soltera hasta trabajar a tiempo completo y mantener una vida social. Recibo un sinfín de preguntas sobre comida, niños, belleza y moda, así que decidí crear Poosh, una experiencia curada y un destino para la vida moderna ", escribió Kourtney.

