Jennifer Lopez muestra sus rollitos bajo el brazo y vemos que es una mujer verdadera

View this post on Instagram

Aconteceu ontem (12/1), em Santa Monica, na Califórnia, o Critics Choice Awards 2020, que destaca os preferidos da crítica no Cinema e na TV, com apresentação do ator Taye Diggs. O look inspiração é da cantora e atriz Jennifer Lopez, que resolveu ousar no formato do vestido, valorizando suas curvas, além de mesclar com cor e cortes sóbrios, resultando em uma composição elegante. . . Gostou da inspiração? Conheça a Jolies Maries e tenha o vestido perfeito para sua ocasião especial. . . 🏠 Rua Agnaldo Teixeira, 30 #noiva #noivo #vestido #casamento #festa #bodas #15anos #aniversário #moda #terno #gravatas #fortaleza #ceará #estilo #bolsadepalha #praia #verão #mar #piscina #criticschoice #criticschoiceawards #criticschoiceawards2020 #jenniferlopez