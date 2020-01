Filtran foto de Kate Middleton sin maquillaje llegando a su fiesta de cumpleaños con un atuendo deportivo

View this post on Instagram

🇬🇧 Here is the list of Duchess Kate’s upcoming engagements in January 2020…📝⁣⁣ ⁣⁣ 📌 January 15 – The Duke and Duchess of Cambridge will travel to Bradford to visit a number of projects which support the community and promote cohesion within it, in one of the UK's most diverse cities. ⁣⁣ ⁣ 📌 January 20 – The Duke and Duchess of Cambridge, on behalf of Her Majesty The Queen, will host a reception at Buckingham Palace to mark the UK-Africa Investment Summit #InvestInAfrica 🌍⁣⁣ •⁣⁣ •⁣⁣ •⁣⁣ •⁣⁣ • #KateMiddleton #CatherineMiddleton #DuchessofCambridge #PrinceWilliam #DukeofCambridge #PrinceHarry #dukeofsussex #PrinceCharles #QueenElizabeth #PrincessDiana #PrinceGeorge #PrincessCharlotte #PrinceLouis #PippaMiddleton #BuckinghamPalace #KensingtonPalace #royals #Britishroyals #royalfamily #Britain #Uk #England #Cambridge