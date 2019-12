María Luisa Godoy cumplió su palabra: "Entregué parte de mi sueldo al equipo"

En medio de la crisis social que ocurrió en el país, trascendió que la animadora del Buenos Días a Todos, María Luisa Godoy, pidió bajar su sueldo para distribuir la diferencia entre los trabajadores del canal que ganan menos. La información fue revelada por el periodista Michael Roldán en el programa Intrusos, de La Red, en donde contó que la petición fue realizada durante una reunión con el equipo del matinal.

"Yo sé, y esto no me lo contó ella, me lo contaron trabajadores que estuvieron ahí, que María Luisa Godoy, muy complicada por la situación país, por el estallido social, dice: '¿sabís qué? Yo necesito ahora reunirme, necesito que me bajen el sueldo. Y que parte de lo que me bajen no se destine para arreglar el canal y las áreas verdes. Que parte de lo que a mí me descuenten se les entregue justamente a mis trabajadores", dijo.

Al día siguiente, el tema fue confirmado por María Luisa Godoy en conversación con LUN. La periodista aseguró que los rumores eran ciertos y que venía hablando del tema desde hace un año. "Hace tiempo dije, en distintos programas, que encontraba que en la TV estaba mal pelado el chancho", señaló.

¿Cumplió?

Un mes después, la periodista habló con La Cuarta sobre los efectos del estallido en el país y la televisión. En este contexto, abordó el tema de los altos sueldos para los rostros y reveló que logró bajar su sueldo para ayudar a sus compañeros del matinal.

"Hicimos algunos ajustes para que nadie del equipo ganara menos de $600 mil líquidos. Creo que el principio de la solución es pasar de las palabras a la acción, predicar con el ejemplo, y aceptar que no basta con denunciar los problemas e injusticias que vemos a diario, sino también comprometernos con su solución", dijo.

"No me gusta hablar de plata, pero te puedo decir que cumplí mi palabra y entregué parte de mi sueldo al equipo. Pero te insisto, lo importante es que todos busquemos la manera de construir un mejor país", agregó.

Además, comentó que nada volverá a ser como era antes del 18 de octubre en Chile. "Este país cambió y todos tenemos que adaptarnos a ese cambio. Por supuesto que vamos a mantener nuestro enfoque ciudadano, pero entendiendo que es una ciudadanía distinta, más activa, más exigente. A mí ese desafío me motiva mucho porque mi formación es de reportera", señaló.

