María Luisa Godoy pidió bajar su sueldo para ayudar a trabajadores que ganan menos

Desde que se produjo el estallido social, uno de los principales reclamos por parte de la sociedad, apela a los altos índices de desigualdad en el país. Esta noción, levantó una serie de críticas en torno a los altos sueldos de los políticos y también de los rostros de primera línea de la televisión. Una situación que ha provocado el alzamiento de figuras como María Luisa Godoy, quien pidió bajar su sueldo para distribuir la diferencia entre los trabajadores que ganan menos.

En Intrusos, de La Red, fueron en busca de los famosos para conocer su opinión sobre los millonarios montos que reciben algunos rostros mensualmente. Eduardo Fuentes, aclaró que su trabajo es pagado por un privado. "El privado establecerá cuánto está dispuesto a pagarte. Generalmente, los privados no son ONG ni entidades caritativas que te regalen la plata", dijo. Por su parte, Claudio Rojas reconoció que el tema "le toca fuerte".

En el estudio, Claudia Schmidt señaló que no le interesa saber cuánto ganan los demás. "Creo que sí tiene que existir una base que esté a la altura de lo que se está viviendo hoy en día con relación a lo caro que está vivir. Me parece que el sueldo mínimo es una vergüenza. Nadie puede sobrevivir con eso", reflexionó.

En torno al mismo tema, Michael Roldán hizo una breve interrupción para contar una situación que se vivió en TVN. Y es que según indicó, la animadora María Luisa Godoy pidió que le bajaran el sueldo para poder distribuir la diferencia entre los trabajadores del canal que ganan menos.

"Cuando al matinal de TVN le sacan a sus cabezas, la semana pasada, se hace una reunión con todo el equipo del matinal (Buenos Días a Todos). Y yo sé, y esto no me lo contó ella, me lo contaron trabajadores que estuvieron ahí, que María Luisa Godoy, muy complicada por la situación país, por el estallido social, dice: '¿sabís qué? Yo necesito ahora reunirme, necesito que me bajen el sueldo. Y que parte de lo que me bajen no se destine para arreglar el canal y las áreas verdes. Que parte de lo que a mí me descuenten se les entregue justamente a mis trabajadores, a los periodistas, camarógrafos, montajistas"", reveló.

"Yo no sé si de la semana pasada, hasta ahora, se ha logrado eso. De hecho lo voy a consultar. Pero la persona que me lo contó dijo: 'quedamos todos agradecidos'. Porque hay un gesto de verdad de equidad, de cambiar algo", añadió Michael Roldán. Posteriormente, el periodista consultó con sus fuentes en qué quedó la situación. Sin embargo, la idea de María Luisa Godoy no llegó a buen puerto.

"Pregunto a la fuente: '¿en qué quedó?'. Y me dice, literal: 'no la pescaron. Le dijeron que era imposible y ahí quedó todo"", señaló.

