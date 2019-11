María Luisa Godoy confirma que pidió bajar su sueldo para ayudar a trabajadores que ganan menos

En medio de los cuestionamientos a los altos sueldos de los rostros de primera línea de la televisión, Michael Roldán aseguró durante el programa Intrusos, de La Red, que María Luisa Godoy pidió bajar su sueldo para ayudar a los trabajadores que ganan menos en TVN.

De acuerdo con el periodista la animadora, "muy complicada por la situación país, por el estallido social, dice: '¿sabís qué? Yo necesito ahora reunirme, necesito que me bajen el sueldo. Y que parte de lo que me bajen no se destine para arreglar el canal y las áreas verdes. Que parte de lo que a mí me descuenten se les entregue justamente a mis trabajadores, a los periodistas, camarógrafos, montajistas"".

Sin embargo, la petición no llegó a buen puerto. Según pudo confirmar Michael Roldán, la iniciativa de la animadora de dar una parte de su sueldo a los integrantes del equipo de producción que no alcanzan a ganar 600 mil pesos, fue negada. Consultada por este tema, María Luisa Godoy confirmó que sí planteó la idea.

"Sí, es verdad. No es algo que yo quería hacer público, pero es algo que vengo hablando hace más de un año. Hace tiempo dije, en distintos programas, que encontraba que en la TV estaba mal pelado el chancho", aseveró a LUN.

Según indica el medio, su gesto tuvo que ver con que "llegó el momento de pasar de las palabras a la acción y los que tenemos más oportunidades tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Pero es una decisión personal que cada uno sabrá cómo la aborda". Finalmente, aseguraron que la propuesta se concretará a fin de mes y Godoy está evaluando una vía adecuada para cumplirla.

