La romántica fotografía con que Pampita celebró su primer mes de matrimonio

El pasado domingo, se cumplió un mes desde que la argentina Carolina 'Pampita' Ardohain contrajo matrimonio con el economista Roberto García Moritán. La pareja se casó el 22 de noviembre en una ceremonia a la que asistieron familiares, cercanos y varias figuras del espectáculo.

Casi una semana después, viajaron hasta París para disfrutar de una breve, pero romántica luna de miel. Ahora, la argentina compartió un íntimo registro junto a su esposo, con quien cumplieron un mes de casados. Se trata de una fotografía en la que aparecen recostados sobre un sofá, y que da cuenta de lo consolidada que está su relación.

Para describir el momento, Pampita usó un corazón y la etiqueta del perfil del economista en redes sociales. Al parecer, la toma fue obra de María Alberó, una de las amigas de la modelo que también estuvo presente en su matrimonio. "Resulte buena fotógrafa jajjajaj", comentó esta, a lo que la jurado de ShowMatch contestó: "que linda foto nos sacaste amiga!".

Recordemos que hace unos días, Pampita estuvo en el centro de la polémica debido a una denuncia realizada por su exniñera Viviana Benítez, por "hostigamientos y maltrato psicológico". La mujer, que además fue dama de honor en su matrimonio, habló en televisión acusándola de cometer algunos atropellos.

"Viviana sufrió maltrato psicológico y hostigamiento. Además de situaciones de presión que, de alguna manera, pusieron el riesgo la salud psicofísica de Viviana. Estas situaciones sucedieron en el ámbito donde ella trabajaba, la casa de esta persona", dijo el abogado de la denunciante.

Por su parte, Benítez aseguró que presenció amenazas de muerte por parte de Pampita hacia sus exparejas. "En una oportunidad, ante una supuesta infidelidad que había circulado de Benjamín Vicuña, esta se refirió a que lo mataría 'pasándole por encima con el auto a él y a la China Suárez"", decía un documento leído por el licenciado.

En el programa El Run Run del Espectáculo, Viviana Benítez reveló otras informaciones sobre la vida privada de Pampita. La joven aseguró que "tenía malos tratos con todos en general: pareja y nosotros que estábamos ahí…", agregando que escuchaba cada pelea que tenían. "Todo el mundo los escuchaba, todo el vecindario prácticamente, los chicos, todos. Era un escándalo cada vez que discutían. Caro siempre decía que no la respetaba, que no la valoraba, que no la acompañaba como pareja", señaló.

