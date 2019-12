Exniñera de Pampita revela la supuesta venganza de la modelo contra China Suárez y Benjamín Vicuña

Tras la denuncia por "hostigamiento y maltrato psicológico" realizada por la exniñera de Pampita, en contra de la misma modelo, surgió nueva información acerca de una supuesta venganza que tenía planeada la argentina en contra de su expareja Benjamín Vicuña y China Suárez.

Los detalles fueron revelados por el abogado de la joven, quien leyó un extracto de la denuncia en la que asegura que la jurado de ShowMatch quería desquitarse "arrolándolos con el auto". "Debí presenciar en diversas oportunidades amenazas de muerte por parte de la imputada hacia sus exparejas. En una oportunidad, ante una supuesta infidelidad que había circulado de Benjamín Vicuña, esta se refirió a que lo mataría 'pasándole por encima con el auto a él y a la China Suárez', todo en presencia de la suscripta, quien en dicho momento ante el estado de emotividad de la imputada temió por su vida. Vale decir que la constante hacia mi persona era 'vos Viviana no servís para nada y no te podés hacer cargo de tres criaturas", dijo el licenciado.

En conversación con el programa El Run Run del Espectáculo, Viviana Benítez reveló otras informaciones sobre la vida privada de Pampita y su relación con su esposo Roberto García Moritán. La joven aseguró que "tenía malos tratos con todos en general: pareja y nosotros que estábamos ahí…", agregando que escuchaba cada pelea que tenían. "Todo el mundo los escuchaba, todo el vecindario prácticamente, los chicos, todos. Era un escándalo cada vez que discutían. Caro siempre decía que no la respetaba, que no la valoraba, que no la acompañaba como pareja", dijo.

También indicó que buscaba ratificar sus dichos ante la justicia, por lo que enseñará las pruebas que tiene guardadas. "Hay fotos, chats, y videos pero después de que esté la denuncia hecha los vamos a mostrar", señaló. Por su parte, el abogado comentó que "las pruebas son importantes" y tienen que ver con lo que Benítez vivió.

Además, desestimó los chats viralizados por la modelo para probar la buena relación que existe entre ambas. "Rechazamos categóricamente la viralización de esos chats que no son actuales. Los mismos carecen de fecha cierta y estamos hablando de una interacción normal entre dos personas que no desligitima la denuncia ni que ella haya ido al casamiento", dijo.

