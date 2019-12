Exniñera de Pampita la acusó de maltrato psicológico: ella se defendió mostrando pruebas

Un complejo momento es el que se encuentra viviendo la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain, quien fue denunciada por "hostigamiento y maltrato psicológico" por parte de su exniñera Viviana Benítez. La mujer hizo la acusación junto a su abogado Federico Alejandro en el programa Crónica, en donde contó que comenzó a trabajar con la argentina en el año 2014.

"El vínculo laboral de Carolina con Viviana fue traumático. Viviana sufrió maltrato psicológico y hostigamiento. Además de situaciones de presión que, de alguna manera, pusieron el riesgo la salud psicofísica de Viviana. Estas situaciones sucedieron en el ámbito donde ella trabajaba, la casa de esta persona", dijo el representante de Benítez, quien incluso fue dama de honor de Pampita en su boda con Roberto García Moritán.

"El vínculo laboral de Carolina con Viviana fue traumático. Viviana sufrió maltrato psicológico y hostigamiento. Además de situaciones de presión que, de alguna manera, pusieron el riesgo la salud psicofísica de Viviana. Estas situaciones sucedieron en el ámbito donde ella trabajaba, la casa de esta persona", agregó el licenciado.

La respuesta de Pampita

Viviana Beni?tez y Pampita - Instagram

Tras conocer la denuncia, Pampita se refirió al tema durante un contacto telefónico con el mismo programa. En dicha instancia, aseguró sentirse sorprendida por la situación. "Me sorprende un montón la presencia de Vivi ahí, así que no me quedo otra que que comunicarme con ustedes por la cantidad de cosas que se están diciendo", dijo, remarcando que tienen una muy buena relación.

"Obviamente, esto se va a resolver en la Justicia, como corresponde. Ella fue mi dama de honor, le tengo afecto y existe una amistad", advirtió, señalando que le llama la atención. "Por suerte tengo grabaciones, imágenes, mensajes de Whatsapps. Tengo muchísimos testigos. Tengo a mis hijos, que pueden salir de testigos también. Nunca un hijo mío pudo verme maltratar a una empleada, contestar mal, porque es algo que no se permite en mi casa. Para mí es gravísimo; yo no lo hago", agregó.

Más tarde, Pampita compartió una serie de pantallazos de las conversaciones que ha mantenido con Viviana Benítez a través de redes sociales. El material fue publicado en su cuenta de Twitter, con el fin de aclarar la situación y demostrar la clase de relación que existe entre ambas.

Revisa las imágenes a continuación:

Te recomendamos: