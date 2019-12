¡Lo logró! Pascual Fernández llegó a España tras protagonizar altercado en el aeropuerto de Santiago

Hace unos días, Pascual Fernández compartió una serie de videos en redes sociales denunciando que la aerolínea Latam no le permitió abordar su vuelo con destino a España. El exparticipante de Doble Tentación quería regresar a su país natal, debido a las pocas oportunidades que tenía para trabajar como influencer en Chile.

El día de su viaje, publicó un video arriba del avión refiriéndose a las experiencias que vivió aquí. "Ya me voy. Os contaría tantas cosas, tantas cosas, que me limpiaría mi imagen, pero ¿saben lo que pasa? Que todo el cómputo para mí es positivo (…) El tiempo pone a cada uno en su lugar, y el karma más", dijo.

Sin embargo, la situación cambió rotundamente cuando reveló que lo dejaron afuera del avión. Pascual Fernández contó que la aerolínea no le permitió viajar con sus perros y que debía esperar 24 horas para tomar otro vuelo. El español reaccionó con bastante molestia, pero el momento más polémico ocurrió cuando lo expulsaron del vuelo. "Chiquillos, no viajen por Latam, ¿vale? Me han hecho quedarme, las maletas, mis perros. No viajen con Latam, son unos hijos de puta (sic)", señaló.

Tras el altercado, la aerolínea emitió un comunicado explicando que el "pasajero debió ser desembarcado, siguiendo el procedimiento establecido dentro de los protocolos operacionales y de seguridad de la compañía, dado que su comportamiento implicaba un riesgo a la integridad de pasajeros y tripulación de cabina".

Llegó a destino

A días de lo ocurrido, Pascual Fernández compartió nuevos registros contando que logró viajar a España. "Pues ya estamos aquí en la casa. Estoy reventado. Aquello me parecía mentira, ¿eh?", dijo, agradeciendo a sus amigos y contando que sus perros llegan el día viernes.

"Quiero pedir perdón a las personas que incomodé. Pero tienen que entender que cuando te sacan del vuelo y piensas que tus hijos van a volar solos, da miedo. Y más aún cuando te sacan sin explicación y teniendo una receta médica", dijo en otro video.

"Me voy con el corazón lleno, con muchas ganas de volver. Con todo lo que he aprendido, con toda mi gente que los quiero de verdad (…) A pesar de todas estas semanas de mierda, el balance es positivo", agregó.

Te recomendamos: