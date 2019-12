Tras expulsión de Pascual Fernández: pasajero de avión comparte queja en contra del español

El pasado lunes, Pascual Fernández vivió un complejo momento cuando fue expulsado del avión en el que regresaría a España, debido a que la aerolínea no le permitió viajar junto a sus perros. Según detalló en una serie de videos compartidos en Instagram, le aconsejaron esperar 24 horas para tomar otro vuelo, lo que rechazó terminantemente.

"Señores no viajen con Latam, que se echan para atrás. Tienes que pagar 3 millones y no te dejan volar", dijo, para luego mostrar que lo dejaron afuera del avión. Sin embargo, el momento más álgido lo vivió una vez que lo expulsaron del vuelo, cuando rompió en llanto. "Chiquillos, no viajen por Latam, ¿vale? Me han hecho quedarme, las maletas, mis perros. No viajen con Latam, son unos hijos de puta (sic)", comentó entre lágrimas.

Más tarde, explicó que la decisión de la aerolínea se basó en que los animales no estaban en condiciones para volar, "cuando en los videos se ve que no es así". "Pero claro, ante eso, más las horas que mis perros llevaban encerrados, más el agua… Es para que te de la ira", agregó.

La historia se viralizó al punto que la misma aerolínea se refirió al tema a través de un comunicado. En el documento entregado a BiobioChile aclararon que el "pasajero debió ser desembarcado, siguiendo el procedimiento establecido dentro de los protocolos operacionales y de seguridad de la compañía, dado que su comportamiento implicaba un riesgo a la integridad de pasajeros y tripulación de cabina".

Sin embargo, Pascual Fernández no fue el único molesto con la situación y así lo hizo saber un usuario de Twitter identificado como Yury Torres, quien aseguró que iba en el mismo vuelo que el español y que su escándalo perjudicó el viaje de muchos otros pasajeros. "Pasajero disruptivo en su máxima expresión", escribió en la red social, etiquetando las cuentas de Latam Airlines y el aeropuerto.

Pascual Fernández protagoniza escándalo en el aeropuerto y pierde vuelo a España El español tuvo problemas para viajar de regreso a su país natal junto a sus perros

Te recomendamos: