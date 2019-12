Pascual Fernández protagoniza escándalo en el aeropuerto y pierde vuelo a España

Momentos de tensión fueron los que vivió el español Pascual Fernández, cuando se encontraba abordo del vuelo que lo llevaría de vuelta a España. El ex participante de Doble Tentación había anunciado su partida hace algunas semanas, debido a las pocas oportunidades que tenía para trabajar como influencer en Chile.

Tras realizar una despedida en compañía de sus amigos, este lunes partió rumbo al aeropuerto de Santiago con la intención de regresar a su país natal. "Ya me voy. Os contaría tantas cosas, tantas cosas, que me limpiaría mi imagen, pero ¿saben lo que pasa? Que todo el cómputo para mí es positivo (…) El tiempo pone a cada uno en su lugar, y el karma más", dijo sus historias de Instagram.

Tras expulsión de Pascual Fernández: pasajero de avión comparte queja en contra del español Un pasajero que iba en el mismo vuelo que el español, hizo sus descargos a través de Twitter

Sin embargo, todo terminó abruptamente, cuando la aerolínea no le permitió viajar con sus perros y le dijeron que debía esperar 24 horas para tomar otro vuelo. "Señores no viajen con Latam, que se echan para atrás. Tienes que pagar 3 millones y no te dejan volar", expresó en otro clip.

Más tarde, compartió una nueva publicación señalando que lo habían dejado afuera del avión y mostró al personal del aeropuerto con bastante molestia. Pero el momento más álgido lo vivió una vez que lo expulsaron del vuelo, cuando rompió en llanto. "Chiquillos, no viajen por Latam, ¿vale? Me han hecho quedarme, las maletas, mis perros. No viajen con Latam, son unos hijos de puta (sic)", señaló Pascual Fernández.

"Nos vamos", agregó en otro clip, en el que se lo ve abandonando el aeropuerto. Finalmente, contó que no pudo viajar puesto que el personal encargado concluyó que no estaban en las condiciones adecuadas para viajar, algo que él negó completamente. "Han sido dos semanas caóticas y lo de ayer fue la gota que colmó el vaso. No puedo entender cómo les importa un carajo que los seres vivos estén encerrados y que lo pasen mal", dijo.

Revisa el momento a continuación: