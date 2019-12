Dani Castro revela desconocidos detalles de su relación con Pascual Fernández

En el último episodio de Podemos Hablar, Dani Castro reveló que tuvo una relación tóxica con el expolicía español Pascual Fernández, y aseguró que está contenta de no tenerlo en su vida. "Es complicado porque hay cosas que uno vive y que lo pasó muy mal. Te trae recuerdos, la gente te lo recuerda. La gente lo ve a él de una manera, y a mí de otra", dijo la ganadora de MasterChef Chile.

Tras sus declaraciones, el aludido le respondió a través de redes sociales con una publicación que provocó varias críticas. Incluso, recibió acusaciones por eliminar comentarios y bloquear a algunos usuarios de Instagram. El influencer se defendió señalando que no le gustan los insultos y que no permitirá esa violencia.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Más tarde, Dani Castro volvió a referirse al tema contando detalles de la relación que mantuvo con Pascual Fernández, publicando un extenso descargo en el que además de reivindicar los testimonios contra la violencia, habló del trabajo de sanación que hizo luego del quiebre amoroso.

"Hace 1 año volví a ser yo, volví a mi esencia, a sonreír de verdad, a vestirme como quiero, a subir las fotos y stories que quiero; a dormir cuanto quiero, a sentarme como quiero, a juntarme con quien quiero, a no permitir que hablen mal de quienes me junto. Aprendí a confiar en mí y en mis parejas. Me costó ene! Porque ya había normalizado conductas que no son normales", escribió.

"¿Les ha pasado que justifican lo mal que las hacen sentir?, ¿que viven asustadas porque porque no saben si el día de mañana habrán enojos o no? (…) Si es así, quiero que sepan que yo también pasé por eso y aprendí. Aprendí a no depender emocionalmente de otra persona", añadió, haciendo un llamado a escuchar las opiniones del entorno.

Revisa su descargo a continuación:

