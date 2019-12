Dani Castro por relación tóxica con Pascual Fernández: "No tengo ninguna buena palabra para referirme a él"

El último capítulo de Podemos Hablar, tuvo como invitados a Carola Varleta, Fulvio Rossi, Pablo Vargas, Marco Silva, Tatiana Merino y Dani Castro. Esta última, protagonizó uno de los momentos más tensos de la noche al hablar sobre su fallida relación con el expolicía español Pascual Fernández.

Durante la velada, el animador Julián Elfenbein le preguntó si fue más que una relación que no funcionó, a lo que la cocinera respondió afirmativamente. "Fue una relación bien tóxica. Es difícil. O sea, yo estoy demasiado contenta de que ya no esté en mi vida, pero es complicado porque hay cosas que uno vive y que lo pasó muy mal. Te trae recuerdos, la gente te lo recuerda. La gente lo ve a él de una manera, y a mí de otra. La gente te comenta, comenta mi pareja actual", dijo.

"Para mí es algo difícil. Me encantaría llegar y poder hablarlo tranquilamente porque creo que es súper buena la terapia de soltar", agregó, señalando que para ella es complicado porque prefiere no referirse a otras personas. "Sí fue una relación tóxica. Yo nunca había tenido una relación tóxica. Lo que rescato, es que a raíz de eso, me empecé a cuestionar por qué acepto ciertas cosas", reconoció.

Además, reveló que muchas personas le dijeron que abandonara la relación. "Hasta que tú no lo sientes, no vas a ser capaz de… (salir). Yo creo que es importante para las mujeres y hombres que están en relaciones tóxicas", añadió.

Finalmente, el animador le preguntó si Pascual Fernández tenía la misma percepción de su relación, a lo que Dani Castro respondió: "la verdad es que para referirme a él no tengo ninguna buena palabra, y no tengo ninguna palabra neutral. Cualquier cosa que diga, se va a tomar como un ataque hacia él".

