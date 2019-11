Pamela Díaz revela la respuesta de su hija tras no dejarla ir a manifestarse: quedó en shock

Hace unos días, el matinal Viva la Pipol recibió a las invitadas Carolina Paulsen, Magdalena Max-Neef, Josefina Velasco y Kathy Salosny, quienes dieron a conocer su opinión en torno a las manifestaciones que se han generado en el país, y cómo lo han enfrentado desde su rol de madres. En este contexto, la animadora Pamela Díaz contó que no dejó que su hija de 18 años fuera a marchar, debido a su temor ante la violencia. Un tema al que se refirió nuevamente el pasado lunes, cuando dio a conocer la respuesta de la joven.

El hecho ocurrió cuando Yuyuniz Navas reveló que le prohibió a su hija participar en las movilizaciones. "En el fondo, están expuestos a un montón de violencia y uno no sabe lo que va a pasar. Al principio reclamó bastante, pero después entendió que no es chacota, que si ella quiere tomar un rol cívico, tiene que cumplir con otras responsabilidades", dijo.

Camila Nash se sincera y revela lo que más le gustaba de Julio César Rodríguez La ex "Calle 7" se refirió a su relación con el animador a meses de su quiebre amoroso

"Son adolescentes que finalmente uno les paga la vida. Ellos no pagan comida, techo ni nada y andan manifestándose. No, hay que tener responsabilidades", agregó, siendo interrumpida por Pamela Díaz, quien expuso la respuesta de su hija. "Yo le dije lo mismo a la Trini, ‘yo te pago todo, a ti no te falta nada’ y mira lo que me respondió: ‘el día de mañana tú no vas a estar y será mi vida, no tu vida. Y lo más probable es que cuando yo o tu hija de 3 años quiera ir a la universidad, no van a haber la mismas posibilidades", contó.

De acuerdo con la animadora, la joven argumentó que los avances de la tecnología transformarán la educación. "Empiezan a decirte unas cosas que tú quedas en shock. Y ahí me dice: 'mamá, la Pascuala en 15, 20 años más no va a hacer lo mismo que nosotros. Nos va a costar mucho más", añadió.

"Al final terminas discutiendo, pero como mamá e hija llegas a una solución y todo", agregó, comentando que como alcanzó la mayoría de edad, se está debatiendo si dejarla ir a marchas o no. "Ahí estoy, entre que sí y que no", señaló.

Leonor Varela sorprende con fotografía posando junto al "hombre más sexy del mundo" La actriz compartió un registro en el que aparece junto al artista escogido por la revista People, durante el 2019

Te recomendamos: