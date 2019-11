Pamela Díaz y la drástica medida respecto a su hija de 18 años: "No la dejé ir a marchar"

Ayer se emitió un nuevo capítulo en Viva la pipol. Las invitadas en esta ocasión fueron Carolina Paulsen, Magdalena Max-Neef, Josefina Velasco y Kathy Salosny. En la conversación, Pamela Díaz reveló cómo abordó el tema de las marchas con Trinidad Neira, su hija mayor que tiene 18 años.

"Yo he tenido cosas bien heavy con la Trini. Una, porque está en toda la onda, que yo siempre dije que los niños o jóvenes adolescentes siento que no tienen miedo hoy día. Ese miedo a que no les importa nada más que sus derechos y luchar", comenzó diciendo la "Fiera".

Luego, agregó que "a veces no hay ni consecuencias de lo que puede pasar, lo que hemos visto en las marchas. Entonces yo como mamá no la dejé ir a marchar", señaló en el programa de CHV.

Las presentes le preguntaron los motivos de esta drástica decisión. En ese momento, interrumpe Paulsen, quien contó su experiencia con su hijo. "Yo me cagaba de susto, porque yo me acuerdo los primeros días estaba ahí el Diego y veía la tele. Y estaba tan nerviosa que me puse a tejer crochet. No sabía y empecé. Yo estaba atacada, Pame. Porque yo decía 'me muero le pasa algo'. Pero había algo dentro mío que sentía orgullo…", dijo.

En ese instante, Pamela dio a conocer una conversación que tuvo con su hija. "No, a mí me pasó lo mismo. Pero claro, cuando llegan a la puerta cinco amigas… Y yo soy privilegiada, gracias a Dios me va bien, mis hijas están en un buen colegio. Yo le decía '¿pero qué vas a reclamar tú?' Solo para pillarla. Y ahí empezó…", comentó.

"¿Y por qué no compartir las causas?", preguntó Salosny. "Sí, pero son cinco niñas que, si van a ir, me dicen 'nos vamos en micro'. La Trini anda en micro hace mucho tiempo. Yo de los 14 años la dejo andar en micro y va a ver a su abuela a La Florida. Así que yo no tengo drama con ese tema", asegura.

"Pero dije 'ok, se va. Me llamas por teléfono y conversamos'. ¿Pero cómo se volvía? Y yo ahí iba a estar '¿y si le pasa algo?' Que obviamente hay mucha violencia, que son cinco niñitas. Entonces empecé y dije 'no, ¿sabes qué? Prefiero que no vayan"", sentenció.

