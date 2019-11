Yuyuniz Navas advirtió a su hija: "Tú vas a la marcha y te vas de la casa"

La mañana del lunes, Laura Prieto, Andrea Hoffmann y Yuyuniz Navas visitaron el estudio de Viva la Pipol, en donde hablaron sobre la crisis social que atraviesa el país. Durante el programa, abordaron las demandas de las mujeres en torno al nuevo pacto social y se refirieron a los problemas que han surgido dentro de su círculo más cercano. En este contexto, la hija de Eli de Caso reveló cómo ha tocado el tema con su hija adolescente.

"Ha sido difícil", indicó, señalando que si bien le gusta que la joven esté interesada e informada, le tiene prohibido participar de las manifestaciones. "Le dije: 'tú vas a la marcha y te vas de la casa"", comentó entre risas. En ese instante, Felipe Vidal afirmó que su postura era mucho más extrema que la de Pamela Díaz, que anteriormente reveló que no dejó ir a marchar a su hija de 18 años.

Yuyuniz Navas explicó que su decisión estaba motivada por el nivel de violencia al que está expuesta. Además, dijo que las movilizaciones eran parte de una "revolución de la conciencia" que invita reflexionar sobre cómo está viviendo cada uno. "Yo a lo que invito, es a no ser más víctimas. Ni como pueblo, ni como patria, ni como mujeres. Somos protagonistas, pero no de la violencia. Todo lo que hago en mi vida lo creo y construyo desde mí. Puedo tener más oportunidades o puedo tener menos, y eso es lo que te tocó en tú vida", dijo.

Consultada por la reacción de su hija, comentó que esta le reclamó. "Después entendió que no es chacota, que si ella quiere tomar un rol cívico, tiene que cumplir con otras responsabilidades. Son adolescentes que finalmente uno les paga la vida. Ellos no pagan comida, techo ni nada y andan manifestándose. No, hay que tener responsabilidades", enfatizó.

