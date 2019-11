A pesar de los ataques, Irina Baeva continuará con sus conferencias sobre empoderamiento femenino

El triángulo amoroso

Una de las relaciones más polémicas actualmente es la de Irina Baeva y Gabriel Soto. Ambos han sido muy atacados por cómo iniciaron su noviazgo, ya que Geraldine es una actriz muy querida.

Esto desató una furia y un acoso por redes sociales a Irina. Desde que su relación salió a la luz, ella se convirtió en una mujer muy atacada por el público mexicano.

Esto la ha llevado a dar algunas pláticas sobre el cyberbullying y el empoderamiento femenino.

La plática de Irina Baeva

¡ARRIBA EVA! es un video sobre una conferencia que la rusa dio. Baeva comienza contando sobre las dos mujeres de Adán en la Biblia; Lilith y Eva.

Explica cómo socialmente las mujeres han sido obligadas a jugar un papel más sumiso. Aprovecha a contar su historia, y cómo ella fue señalada con mayor dureza.

Durante una entrevista a TVyNovelas ella contó una vez más lo doloroso que fue el acoso que recibió. También añade que ha sido muy apoyada por mujeres que han vivido cosas similares o se sienten identificadas; por lo tanto continuará con sus conferencias.

¿Las reacciones?

En el video de Irina Baeva las reacciones están divididas. Son 8,2 mil personas las que ponen like al video, contra las 7 mil que recurren al botón no me gusta.

Mientras tanto, en los comentarios se puede leer la negativa que ese video en especial tiene. No por el contenido, el cual explica una verdad que se vive día a día; es dado que muchos consideran que ella no es la indicada para exponer la problemática.

¡ARRIBA EVA! - YouTube

Ellos recuerdan que la rusa hizo bullying a Geraldine Bazán por redes sociales antes de la separación de ésta última, según un video de la mexicana.

¿Ustedes qué opinan?

