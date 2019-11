6 poderosas razones por las que 'Frozen 2' nos emociona tanto

Después de siete largos años de espera, 'Frozen 2' finalmente llegará a los cines este 22 de noviembre en cines de todo el mundo y honestamente tiene a todos con los nervios de punta.

Y es que Disney no sólo ha liberado imágenes cada vez más emocionantes sin revelar demasiado sobre la trama sino que ha prometido una secuela cargada de acción y mucha, pero mucha magia. Superar la primera parte será todo un reto pero esta es sin duda una gran apuesta por parte de la máxima cada de la animación.

Aquí te damos algunas buenas razones por las que todos están tan emocionados (y tú también deberías)

Nuevas canciones

No podemos hablar de 'Frozen' sin mencionar la música y esta nueva entrega por supuesto llegará cargada de ella. Cabe destacar que Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez repiten como compositores de la saga así que es garantía que será un soundtrack épico. Hasta ahora, solo se han liberado fragmentos de algunas canciones que estarán incluidas pero ya está disponible la versión pop de "Into The Unknown", interpretada por Panic! At the Disco, así como "Mucho Más Allá", interpretada por David Bisbal para Latinoamérica.

Nuevos trajes y diseños

El look de los personajes es muy importante en esta segunda entrega pues no sólo ha pasado el tiempo sino que también, cada uno de ellos ha tenido su propia batalla y el cambio visual representa su evolución. A juzgar por los trailers, Elsa, Anna y Kristoff tendrán un nuevo e interesante vestuario. Incluso las hermanas tienen peinados diferentes, como nunca antes pensamos verlas.

Nuevos personajes

Aún no sabemos qué pasará cuando Elsa emprenda su viaje en busca de sus orígenes, pero Disney ha ido presentando poco a poco, vistazos de lo que serán los nuevos personajes como el Teniente Matthias (voz de Sterling K. Brown), Yelana (voz de Martha Plimpton), Honeymaren (voz de Rachel Matthews) y Ryder (voz de Jason Ritter). Cabe mencionar que por fin tendremos un poco más de los padres de Anna y Elsa, la reina Iduna y el rey Agnarr, así como de algunos seres místicos como Bruni y Nokk.

Respuestas a los misterios de 'Frozen 1'

En esta entrega sabremos qué pasó con los padres de Elsa y Anna pero sobretodo, conoceremos el origen de los poderes de Elsa. Al igual que la primer entrega, esta seguramente estará llena de significados profundos como lo es el amor no romántico y el encontrar tu fuerza interior.

Animación mejorada

A simple vista la animación se ve increíble. Es difícil de describir lo real que se ve el cabello de Elsa, los ropajes de Anna e incluso el pelaje del alce Sven. Es como si pudieses tocarlos y sentirlos a través de la pantalla. Los creadores de la cinta prometen que quedaremos fascinados con las texturas del bosque, así como con la apariencia de un majestuoso caballo de agua que forma parte de la historia.

Más momentos de Anna y Elsa juntas

En la primer cinta las hermanas comparten muy poco tiempo en pantalla juntas así que después de estar tantos años distanciadas y que arreglaron sus diferencias, parece lógico pensar que en esta entrega no se separarán. Por el aspecto del trailer, tendrán muchos momentos una al lado del otra, especialmente porque podemos escuchar a Anna decirle que "lucharán juntas siempre".

