“Frozen II” promete un mágico viaje que pondrá tus emociones al límite

En 2013, Disney trajo a la pantalla grande Frozen, inspirada en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, "La Reina de las Nieves” con un giro completamente inesperado, aunque muy al estilo del estudio. A pesar de que el gigante de la animación está acostumbrado a entregarnos grandes éxitos, nadie imaginaba que la historia funcionaría al convertir a la villana de la historia original en una heroína atormentada.

Pero lo hizo y lo hizo bien: rompiendo récords a nivel mundial y aferrándose en el corazón de los más escépticos. Hoy, Disney trae de vuelta a Anna, Elsa, Kristoff y el simpático Olaf para una nueva aventura.

La cinta, que llega a los cines este 22 de noviembre, ha sido posible gracias a la magia de Chris Buck y Jennifer Lee como directores y Peter Del Vecho, como productor, además de un equipo creativo que promete mantenernos al filo del asiento.

En conferencia de prensa, en la Ciudad de México, Chris Buck y Jennifer Lee revelaron que el eje de todo está en una gran interrogante: ¿Por qué Elsa tiene poderes mágicos?

La fuente de los poderes mágicos de Elsa no se exploraron realmente en el primer Frozen; lo único que sabemos es que fue forzada a ocultarse para no provocar daño con ellos. Hasta ahora, los primeros teasers y trailers de “Frozen II" nos muestran a Anna y Elsa, por fin felices en el Reino de Arendelle, hasta que una fuerza mística aparece para ponerlas a prueba una vez más. Buck y Lee revelaron la aparición de nuevos personajes y elementos mágicos, como un majestuoso caballo de agua, que revelarán el misterio.

Pero existe otro gran tema por el que los fans no dejan de cuestionarse y es, ¿en dónde quedó el interés romántico de Elsa? Cabe mencionar que Disney siempre nos ha enseñado que la princesa se queda con el príncipe para después vivir “felices por siempre” pero “Frozen” dio un giro de 180º sobre esta idea.

“El vínculo de Elsa con su hermana Anna tiene prioridad sobre el romance”, explicó Jennifer Lee.

“La historia nos muestra el verdadero amor de una manera diferente en la que no tiene que ser romántica. Frozen 2 extiende esta idea y refuerza el vínculo entre esas hermanas. Es la continuación del poder de estas dos mujeres, no solo individualmente sino combinado”, añadió Del Vecho. “Por supuesto también tendremos la trama B. Anna terminó enamorándose de Kristoff en la primera y la secuela tratará más a fondo su relación”.

La cinta viene acompañada de las composiciones de Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, quienes se convirtieron en ganadores del Oscar por Let it Go (“Libre Soy”). La canción se convirtió en una especie de himno que habla sobre “liberarse y ser uno mismo” y ahora, los productores esperan que la audiencia se enamore de la misma manera de Into the Unknown, la nueva y poderosa canción de Elsa.

"Let it Go fue el comienzo de una canción de rebeldía y es con Into the Unknown donde ella toma el desafío de esta voz que la llama a ir más allá y encontrar más sobre su poder. Es una continuación y una evolución”, explicó Chris Buck

“Y hay otra canción para dar otro paso. Siempre miramos la historia, cuál es el correcto para los personajes y esperamos que resuene con la audiencia como lo hace con nosotros. Estamos entusiasmados con lo activas que son sus próximas canciones”, añadió Lee.

Seguir uno de los mayores éxitos animados de Disney no será fácil pero Frozen II parece estar ser la mejor oportunidad. Al final, la historia y lo que gira en torno a cada uno de los personajes ha dado pie para que cada generación se sienta atraída hacia la cinta.

“Manejar tu propio destino, que realmente tienes el poder en ti, incluso en tiempos difíciles, hay una fuerza en el fondo, en Anna y Elsa y no solo chicas y adolescentes, sino en todos nosotros”, afirmó Lee. “Y no solo las mujeres jóvenes pueden encontrar inspiración. Niños y hombres la han encontrado también”, finalizó Buck.

