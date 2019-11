Así es como José Eduardo Derbez ha ganado reconocimiento, fuera del apellido de su papá

El reality show 'De Viaje con los Derbez' convirtió a José Eduardo, tercer hijo de Eugenio Derbez en uno de los favoritos pues dejó ver el gran carisma y simpatía que posee. El joven es hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez pero debido a la mala relación que existe entre sus padres, tuvo que crecer separado de sus hermanos, como si fuese hijo único.

Para mucho, el reality fue la primera vez que conocieron a José Eduardo pero lo que no saben es que tiene gran potencial en el mundo del espectáculo.

A pesar de no ser tan mediático como Aislinn o Vadhir, José prácticamente creció en los foros de televisión, especialmente porque su madre fue una de las actrices de telenovelas más renombradas, además de que su papá le dio papeles pequeños en su programa Derbez en cuando.

Muchos podrán pensar que el apellido "Derbez" le ha abierto las puertas en muchos lados sin embargo, el mismo José Eduardo dijo que nunca fue tan cercano a ese lado de la familia. Él mismo ha trabajado duro para ganar el reconocimiento del público.

En 2012 hizo su debut como actor en la telenovela juvenil Miss XV, producida por Pedro Damián, donde comparte créditos con: Paulina Goto, Natasha Dupeyrón y Eleazar Gómez. Para finales de 2013 y 2014 participó en la telenovela Qué pobres tan ricos, con lo cual ganó un premio TVyNovelas de 2014 como mejor actor juvenil. Y sí, también ha logrado incursionar en teatro.

El joven ha compartido créditos con importantes figuras del espectáculo como Itatí Cantoral, Eduardo Yáñez y Ernesto Laguardia e incluso estuvo un tiempo como conductor en Hoy, uno de los matutinos más populares de la pantalla chica. . Otras telenovelas en las que ha actuado han sido Cita a ciegas, Vino el amor y Amores con trampa. Pero su gran oportunidad llegó cuando en el 2018 participó en El Privilegio de Mandar, demostrando su gran habilidad para la comedia.

A pesar de que tiene un humor muy al estilo de Eugenio Derbez, José Eduardo supo imprimir su propio sello, al grado de que se convirtió en uno de los favoritos. Muchos alabaron su habilidad histriónica pero ni siquiera sabían que se trataba del "hijo de" Derbez, con lo que comprobó que podía triunfar fuera del apellido.

Contrario a su familia, a José Eduardo Derbez no le interesa hacer carrera en Hollywood, o por lo menos no en estos momentos pues asegura sentirse feliz con lo que está logrando en México.

“Soy un mexicano orgulloso, me gusta mi país, amo estar aquí, mi país me da trabajo, me da oportunidades, no tengo porqué moverme de aquí , soy feliz”, declaró a El Sol de México cuando fue presentado como parte del elenco de La Parodia.