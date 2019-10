Hijos de José José demandarán y pedirán examen psicológico a Sarita Sosa

La muerte de José José sigue dando de qué hablar y es que no sólo siguen las interrogantes en torno a cómo murió sino que también, la batalla de legal que sostienen sus hijos José Joel y Marysol contra su hermana Sarita por haber ocultado información.

Desde el primer instante en que Sarita apareció frente a los medios, comenzaron las sospechas de que algo no estaba bien con ella pues se mostraba fría y no había señales de que estuviera sufriendo por la muerte de su padre. Posteriormente llamó la atención cuando sus hermanos afirmaron que no quería decirles en dónde se encontraba el cuerpo.

Tras varios días peleando por información, finalmente llegaron a un acuerdo, mismo que Sarita y su madre, Sara Salazar rompieron cuando decidieron cremar el cuerpo y dividir las cenizas para repartirlas entre México y Miami.

Ahora, Marysol y José Joel afirmaron estar dispuestos a poner una demanda en contra de su hermana, además de solicitar que se le apliquen exámenes psicológicos.

Fue el propio José Joel quien declaró que sospecha que su hermana no está bien psicológicamente:

"Se dice que la niña trae algo atorado, sí, estaba medicada, empastillada, bajo algo, me imagino que por toda la presión que estaba pasando, por el cansancio. Sí la veía algo ida", expresó.

A pesar de la presión y el odio que se ha generado, la joven continúa ocultando detalles sobre las causas del fallecimiento de l intérprete.

Fue durante un evento de compositores en el que se le rindió un homenaje al 'Príncipe de la Canción', que Marysol dio a conocer esto y declaró que los papeles que Sarita le hizo firmar a su padre, donde le cedía todos sus derechos, quedaron anulados en el momento de su muerte.

También reveló que demandarán al notario que ayudó a ceder todos los derechos de José José a Sara Salazar y que puso a Sarita como "única heredera".

