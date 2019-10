Aseguran que José José no confiaba en su hija Sarita

José José marcó generaciones con su romántica y poderosa voz sin embargo, los excesos y las malas compañías lo llevaron a confiar en quienes no debía. El intérprete acusó a varias personas de estafarlo, incluyendo a su ex esposa Anel y su cuñado. También se dijo que las hijas de su segunda esposa, Sara Salazar, le habrían robado dinero.

Con la muerte del El Príncipe de la Canción han surgido un sin fin de anécdotas, de incógnitas y de confesiones sorprendentes por parte de quienes lo rodearon. Ahora, Jorge Jiménez, productor de la bioserie de José José, aseguró que este llegó a sospechar de las malas intenciones de su hija menor, Sarita Sosa.

"En pláticas me dice: “Yo creo que sí me quiero retirar aquí en México, si el dinero de Telemundo sigue entrando a Miami, a José José Inc. se me va a desaparecer» (…) «Te pido por favor que la mitad les digas que te la depositen en tu cuenta, hay que mantenerla escondida", dijo Jiménez, en entrevista para Venga la Alegría.