Zuria Vega recuerda a su papá con una emotiva foto, a 3 años de su muerte

View this post on Instagram

En vida hermano, en vida Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho… díselo hoy, sé muy bueno en vida, hermano, en vida… No esperes a que se mueran si deseas dar una flor mándalas hoy con amor en vida, hermano, en vida… Si deseas decir “te quiero” a la gente de tu casa al amigo cerca o lejos en vida, hermano, en vida… No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto en vida, hermano, en vida… Tú serás muy venturoso si aprendes a hacer felices, a todos los que conozcas en vida, hermano, en vida… Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Ana María Rabatté Mi papá nos decía mucho este poema… ❤️