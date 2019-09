Zuria Vega revela lo importante que ha sido su hermana en su vida como mama

Zuria Vega se ha convertido en una de las famosas mexicanas favoritas de la audiencia gracias a su carisma. A través de sus publicaciones en redes sociales, la actriz ha compartido su experiencia con la maternidad, así como un sin fin de consejos sobre la crianza de los hijos.

Ahora, la actriz aprovechó su blog Soy Mamá para hablar con su hermana Marimar Vega y agradecerle por estar con ella en su faceta de mamá.

Zuria reveló que la presencia de su hermana en su segundo parto fue algo muy importante para ella ya que es cuando más vulnerable se encuentra una mujer y necesita de alguien tan cercano acompañándola.

A su vez, Marimar confesó cómo fue su experiencia presenciando un momento tan fuerte como el nacimiento de un bebé:

"Poniendo en contexto que soy la hermana mayor y el contexto que estaba viviendo en ese momento. Sin pensarlo yo estaba congelando mis óvulos, te inyectas mucha hormona y estas te ponen muy sensible. Sí es el momento más vulnerable de una mujer y por eso creo que es importante estar con la gente que te conoce mejor. Ves a alguien que amas sufrir de una manera inexplicable y no puedes hacer nada. Te sientes un poco inútil y hay un momento en que ya no puedes tocarla porque ya no puede más entonces te sientes más inútil. Se vuelve raro. En el momento en el que sale hay un silencio y es un momento de terror"