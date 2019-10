El tierno mensaje de Zuria Vega a su esposo que revela por qué no puede vivir sin él

Zuria Vega y Alberto Guerra se han convertido en una de las parejas favoritas del espectáculo gracias a su talento y a la hermosa familia que han formado juntos.

Desde hace 6 años, ambos se han mantenido concentrados en sus proyectos laborales sin caer en escándalos pero sobretodo, sin descuidar a su familia. Y es que entre compromisos laborales, eventos y la crianza de sus hijos, esta pareja no se ha separado nunca, salvo cuando uno de los dos tiene que cumplir con las demandas de su carrera.

Recientemente, "El Guerra" tuvo que ausentarse un día en casa y para recordarle lo importante que es para ella, Zuria compartió una fotografía con un tierno mensaje.

"Se fue de viaje…Nuestros hijos durmieron fatal más bien no durmieron.

Regresó. Durmieron 12 hrs. El punto es que todo está siempre bien cuando estamos juntos. Te amo tanto tanto…El que entendió entendío…❤️"

LEER MÁS: Por esto es que "El Guerra", el esposo de Zuria Vega, es el mejor esposo y papá

Muchas usuarias y compañeras famosas se identificaron con las palabras de Zuria y compartieron eas historias de "terror" que viven cuando papá no está en casa.

"Justoooooo lo mismo pasa acá 😭 y ahorita no esta así que engripados, maldormidos", reveló Ariadne Díaz, quien tiene un hijo con el también actor Marcus Ornelas.

"Por acá lo entendemos muy bien, saludos familia Guerra Vega❤️🙌", Me pasa igual mi esposo hace casi un mes se fue lejos a trabajar y mis hijos lo estrañan cañon mas mi hija y el bebé como que resintio mucho y no le quiere hablar 😢😭 se siente horrible 😢", "Me pasa igual, mi esposo trabaja a veces de noche😢, las cuales no son las mismas… mis hijos no duermen, dormitan…", expresaron algunas fans de Zuria.

La actriz se ha convertido en una de las famosas favoritas de la audiencia mexicana por el acercamiento que a tenido con sus fans a través de sus historias como mamá. A través de su cuenta de Instagram y el vblog "Soy Mamá", Zuria comparte cómo es que logra balancear su vida profesional con ser mamá, al tiempo que ha confesado que ha pasado momentos complicados conforme han ido creciendo sus hijos Lúa y Luka.

El lazo tan fuerte que une a Zuria y a su esposo ha sido una gran inspiración para muchos. Se conocieron en 2013 y ambos se enamoraron instantáneamente. Después de cinco meses de noviazgo, Alberto le propuso matrimonio. Así, unieron sus vidas el 22 de noviembre de 2014 en una íntima y detallada ceremonia en San Francisco, Nayarit.

Desde el momento en que se casaron, amos han demostrado su devoción el uno por el otro a través de besos, sonrisas, palabras dulces y muchos abrazos.

LEER MÁS: Las fotos de Zuria Vega en la playa demuestran la importancia del tiempo en familia

Te recomendamos en video