Pololo de Raquel Argandoña se declara enamorado tras polémico viaje al norte del país

Desde que se conoció la identidad del pololo de Raquel Argandoña, ha surgido una serie de informaciones sobre la relación entre las que también figuran algunas polémicas. La primera de ellas ocurrió durante las Fiestas Patrias, cuando Félix, fue descubierto pasando los festejos junto a una expareja. Todo, mientras la animadora del Bienvenidos se encontraba de viaje en Tailandia.

Un equipo de Intrusos logró captar al susodicho en el aeropuerto, cuando regresaba a la capital luego de pasar varios días acompañado en San Pedro de Atacama. Sin embargo, su respuesta no fue muy amigable con la prensa y respondió agresivamente. "No tengo nada que decir. No me huevís", le dijo a una periodista.

Por su parte, Raquel Argandoña se refirió al tema en conversación con la panelista Claudia Schmidt. "Es como que si él (Félix) se enojara porque yo estuve con el Lolo Peña en el programa en que trabajo", dijo mientras se encontraba de viaje. A su regreso, fue abordada por un equipo del programa farandulero y del matinal Muy Buenos Días, que le preguntaron por su situación con el gerente comercial.

"Gorda, con quien yo me acueste me preocupa a mí. No sé si tú tienes un problema, si quieres te lo presto", dijo, para más tarde rematar con una polémica frase. "Son bien buenamozas para que anden tan necesitadas, de verdad (…) (Félix) Tiene unos hermanos, si quieres le digo que se los preste", señaló.

¿Hay amor?

Según comentó un cercano a La Cuarta, la pareja se mantiene en pie pese a las polémicas que han surgido en el último tiempo. "Los dos están felices, no hay nombre en esta relación. Se ven, se juntan, él se queda en el departamento de ella", dijo la fuente al citado medio.

También les dio el dato de dónde encontrarlos, y siguiendo las instrucciones al pie de la letra, dieron con la pareja en La Vinoteca, en Vitacura. Ahí, entre ocho personas se encontraba Raquel Argandoña y Félix Ureta, a quien le preguntaron por su relación. "Sí, estoy bastante embalado con Raquel, enamorado y bien, bien. Con ella todo en orden, increíble y súper", aseguró.

