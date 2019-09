Así respondió Raquel Argandoña tras escandaloso viaje de su pololo al norte del país

En medio de toda la polémica por el viaje del pololo de Raquel Argandoña al norte del país durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, se conocieron las declaraciones de la opinóloga respecto al tema.

La animadora del Bienvenidos hizo un alto en sus vacaciones por Tailandia y respondió las inquietudes de Claudia Schmidt. "¿Qué podrías decirme sobre lo que se contó en Intrusos?", le preguntó la uruguaya, a lo que Argandoña respondió: "es como que si él (Félix) se enojara porque yo estuve con el Lolo Peña en el programa en que trabajo".

"Yo lo interpreto como: 'aquí no está pasando nada, creo en él'. Y es más, me dijo esto: 'tengo que dejarte, tenemos muchas horas de diferencia. Me voy a pololear por WhatsApp"", agregó la panelista.

Por su parte, César Barrera manifestó sus dudas respecto a la veracidad de la relación. "¿Amor de lejos? Yo lo dije el día uno. Yo creo que es una mentira. No creo que pase nada entre los dos", comentó.

La versión de la otra mujer

En el mismo programa, se dio a conocer un audio enviado por Caty Órdenes, con quien el pololo de Raquel Argandoña estuvo durante los festejos de Fiestas Patrias.

La mujer dijo lamentar la situación y aseguró que no estaba al tanto del romance del gerente comercial con la comunicadora. Además, desmintió la versión de Félix Ureta y le pidió que deje de mentir. "No entiendo cómo las personas a veces pueden hacer tanto daño, con personas que no hacen daño. No entiendo por qué él niega algo que… Sabe que él estuvo acá y que no nos encontramos, nos fuimos juntos a San Pedro. En ningún momento 'nos encontramos' allá", dijo.

Desenmascaran al pololo de Raquel Argandoña: "¡Que no siga mintiendo!" La mujer con que el aludido fue descubierto en el norte del país, se contactó con el programa "Intrusos", de La Red

Te recomendamos: