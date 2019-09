Descubren que pololo de Raquel Argandoña pasó el fin de semana junto a su expareja

Por más que trató de ocultar la identidad de su enamorado, los medios de prensa lograron descifrar quién es el pololo de Raquel Argandoña. Según consignó La Cuarta, se trata de Félix, gerente comercial de una reconocida empresa multinacional a quien incluso capturaron durante una cena con la animadora del Bienvenidos.

Sin embargo, no fue lo único que averiguaron. De acuerdo con las informaciones, la pareja había planeado un nuevo viaje rumbo a Tailandia, en donde permanecerían hasta la primera semana de octubre. Dentro de los lugares a visitar se encontraba Bangkok y Phiphi, y también barajaban la posibilidad de ir a Dubai, en los Emiratos Árabes.

Raquel Argandoña llegó al continente asiático hace unos días, y así lo demostró a través de redes sociales, en donde publicó algunos registros de su reciente arribo. Pero mientras que ella ya comenzó a recorrer la zona, su pololo se quedó en Chile acompañado de otra mujer.

"Él viajó con su madre a Calama mientras la coanimadora de Bienvenidos sigue fuera de Chile", señalaron en un comienzo los panelistas de Intrusos, de La Red. Pero no pasó mucho tiempo hasta que revelaron la verdadera identidad de quien se encontraba a su lado.

¡Se supo todo! Todos los detalles sobre el galán de Raquel Argandoña y su viaje a Tailandia Te contamos todo lo que se sabe del nuevo pololo de la ‘Raca’

Según las indagaciones, Félix Ureta, nombre del pololo de Raquel Argandoña, pasó el fin de semana junto a su expareja Caty Órdenes, con quien tuvo una relación por cerca de tres años. Un equipo del programa logró dar con el aludido en el aeropuerto y le preguntó sobre el tema, a lo que este respondió en malos términos. "No tengo nada que decir. No me huevís", le dijo a una periodista.

"Dicen que ellos tuvieron una relación muy larga. Convivieron y todo. Estuvieron más de tres años juntos y hace un buen tiempo que habrían terminado oficialmente", aclaró Claudia Schmidt. "Yo creo, en base a lo que nos dijo Raquel en su minuto, que sí hay una relación con él. Es más, tengo entendido que él no habla con nombre", añadió.

Consultada por si Caty tenía conocimiento acerca de la relación entre Félix y Raquel Argandoña, Claudia Schmidt aseguró: "no tenía idea. Recordemos que ella es una persona que trabaja al parecer con su familia. Tiene varios negocios en Calama. Es de un mundo distinto y se estaría desayunando ahora de quién es la persona famosa con la que está. Según mis amistades, dicen que hay una gran decepción porque él no habría hablado nunca de Raquel".

Durante el programa, Félix le envió un audio a la panelista Natalia Mandiola, asegurando que su relación es amistosa. "Dice que ella es de Calama, mientras que él vive hace más de 3 años en Santiago. Él es quien aparece en la foto, obviamente (reflejado en los lentes de la mujer). Eso no lo niega, pero afirma que sus familias se tienen gran cariño. Por eso se encontraron en San Pedro y estuvieron juntos el fin de semana", detalló. Además, explicó que Raquel estaría en conocimiento de esta situación.

Te recomendamos: