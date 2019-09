Julián Gil asegura que Marjorie de Sousa nunca lo amo

El escándalo que envolvió su separación de Julián Gil y la custodia de su hijo Matías ha sido de gran conocimiento público.

En agosto, tras casi un año sin ver a su hijo, Gil finalmente se reunió con él sin embargo, la abogada de la actriz venezolana, Alma Pellón, aseguró que el haber subido fotos juntos a su cuenta de Instagram era ilegal y que se procedería legalmente. Destacó que existe una orden de un juez que prohíbe a Julián Gil exponer en redes sociales la imagen del pequeño.

De inmediato, el actor se defendió, asegurando que no tendría por qué haber acusaciones en su contra. "No es justo para Matías. No puede ser que me prohiban publicar en una red social una foto con mi hijo cuando la madre cada vez que hay algo va con él y en sus brazos da entrevistas a un sin número de medios", declaró el actor, muy molesto.

En una entrevista con el programa 'Un Nuevo Día', el actor declaró que lo que está pasando es un "constante atropello y el abuso de las leyes" y que aún "vienen más cosas" ya que Marjorie está dispuesta a luchar por la patria protestad del niño.

"La verdad es que estoy cansado del atropello y el abuso, de la falta de amor a Matías. El único perjudicado es él. La abogada está buscando hacer tiempo de una forma absurda", expresó.

Marjorie de Sousa y Julián Gil dieron la bienvenida al pequeño Matías Gregorio Gil de Sousa en 2017, en un hospital de Ciudad de México. A pesar de que parecía que formarían una familia feliz, la pareja sorprendió con el anuncio de su separación ese mismo año.

Tras dos años de peleas, el actor luce más cansado que nunca de la situación que está viviendo el pequeño Matías.

"Una persona que ha hecho todo para verte preso, pues no me tiene cariño. Tuve una órden de aprensión donde fueron manipuladas las leyes. Nunca hubo amor. Si hubiera habido un poquito, nada de esto estaría pasando"

