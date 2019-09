Julián Gil califica de "absurdas" las acciones en su contra por tomarse fotos con su hijo

Alma Pellón, abogada de la actriz y modelo venezolana acusó a Gil de violar una orden judicial. Pero el actor se defendió, asegurando que no tendría por qué haber acusaciones en su contra.

A finales de agosto, la abogada aseguró en una entrevista que “las fotos dentro del centro de convivencia, por la misma seguridad de todos los niños que acuden, están prohibidas. Esas fotos son ilegales”. Además, destacó que existe una orden de un juez que prohíbe a Julián Gil exponer en redes sociales la imagen del pequeño.

Ahora, esta situación volvió a salir a flote ya que Alma Pellón denunció ante la prensa, que la acción de actor era ilegal. Por ello, ela ctor volvió a recurrir a su cuenta de Facebook para exigirle a la abogada que deje de estar "entorpeciendo" el derecho que tiene de ver a su hijo.

Pellón está empeñada en demostrar que Julián no podía tomarse dichas fotografías cuando lo visitó en el centro de convivencia.

“La abogada y Marjorie se encargaron de entregarle a toda la prensa ese papel sellado por un ‘prestigioso’ notario de México, es de conocimiento público que uno va y le paga 20 dólares o menos y te notarían lo que tú quieres”, explicó.

Visiblemente molesto, el actor describió la situación como "absurda" y que es una falta de respeto hacia su hijo, su salud y su crianza. "Dejemos de jugar con su futuro".

"No es justo para Matías. No puede ser que me prohiban publicar en una red social una foto con mi hijo cuando la madre cada vez que hay algo va con él y en sus brazos da entrevistas a un sin número de medios. O sea, sí puede salir en todos los medios del mundo pero yo no puedo. No entiendo ¿dónde está la congruencia y el amor que se le puede tener al niño? Hago un llamado a que por favor diga si es legal o no".