Geraldine Bazán responde a quienes le preguntan sobre la nueva vida de Gabriel Soto e Irina Baeva

Desde que salió a la luz el romance con Gabriel Soto, Irina Baeva ha sido blanco de miles de críticas a través de las redes sociales. Y es que mientras que algunos fans se han dedicado a defender a su ex esposa Gerladine Bazán, otros han mostrado descontento ante el hecho de que el actor "no se ocupe de sus hijas" o de ser demasiado "exhibicionista" con su nueva relación.

Hace unas semanas, Baeva publicó una serie de videos en los que muestra su nuevo departamente, en el que muchos especulan vive con el actor. Ahora, Geraldine fue cuestionada sobre la nueva vida amorosa de su ex pero su respuesta fue contundente:

“No sé, la verdad es que no, no sé. Te voy a decir una cosa: ‘Yo ya tengo un chorro [separada], ya voy a cumplir un año divorciada y es ¡ya! Las decisiones y la vida del papá de mis hijas no tienen nada que ver conmigo, mientras no involucre a mis hijas, pues ni me incumbe ni me importa”, declaró.

Pero la actriz ha tenido una buena racha de trabajo y trae bajo la manga nuevos proyectos. Pronto la veremos en 'Los Leones', película que grabó en Santo Domingo junto a Ozuna. "Padrísimo. Fue un equipo de trabajo increíble", reveló.

Geraldine ha dejado claro que no le interesa nada de lo que su ex marido haga ni con quién esté pues ella está enfocada en su vida con sus hijas, así como en su carrera. Por lo mismo, fue muy honesta al decir cómo lidia con estos cuestionamientos siendo figura pública. “A lo largo de los años vas a prendiendo a que es parte de nuestro trabajo, siempre se los he dicho. La verdad soy muy educada pero no soy dejada, por así decirlo…”.

A pesar de que Irina Baeva y Gabriel Soto se han dejado ver juntos en público, no han dado detalles de su relación pero sí han dado a entender que ya viven juntos.

