5 momentos que marcaron la vida de Nick Carter, el 'Backstreet Boy' más polémico

El 20 de abril de 1993 y con tan solo 13 años, nick Carter, A.J. McLean, Brian Littrell, Howie Dorough y Kevin Richardson formaron uno de los grupos de pop más importantes de los noventas: los Backstreet Boys.

Con su imagen de "niños bonitos", sus atuendos y pasos de baile perfectamente coordinados y su encanto natural, enamoraron a las adolescentes de aquella época. Sin embargo, no importa que el tiempo pase, los "Back", parecen haberse congelado en el tiempo, provocando que sigamos derritiéndonos de amor con sus pegajosas letras. .

Eso sí, detrás de toda esta perfección pop, existen grandes misterios y situaciones extrañas que rodearon a sus miembros, siendo Nick uno de los que más polémica ha causado.

LEER MÁS: 10 razones por las que todavía amamos tanto a los Backstreet Boys

Carter es el miembro más joven del grupo y el que más admiradoras tenía. Esto quizá fue un factor que definió su rebeldía así que si quieres saber más sobre lo que marcó esto, sigue leyendo.

Malentendidos entre hermanos

Justo cuando se creía que Nick Carter tenía toda la atención, su hermano menor Aaron, fue lanzado al estrellato, convirtiéndose en una de las estrellas adolescentes más importantes del momento. Aaron tuvo una serie de éxitos rotundos sin embargo, seguía bajo la sombra de Nick. En un momento, ambos hermanos habían sido parte del reality show House of Carters, en donde mostraban a los fans lo que ocurría en sus vidas. Todo parecía estar bien entre los hermanos hasta que salieron a la luz los problemas de dependencia de sustancias de Aaron. El joven pasó una temporada en un centro de rehabilitación y acusó a su hermano de ser falso con él y dejarlo solo.

El intento en solitario

Durante el ascenso de la banda, Nick Carter fue el miembro más promocionado por su juventud y su nivel de popularidad. Para cuando la banda completó Black & Blue, habían comenzado a trabajar en el próximo álbum, pero fueron sorprendidos por Nick, quien confesó sus aspiraciones de lanzar un material en solitario. Sin embargo, lo que provocó la mayor ira en el resto de la banda fue la decisión de Nick de permanecer en The Firm, la compañía de producción de la que estos se habían separado.

Las cosas se complicaron tanto entre ellos que el resto del grupo comenzó a grabar material para su álbum sin Carter. Se esperaba que se uniera más tarde aunque no fue así. Carter lanzaría su álbum Now or Never y pudo mantener su amistad con el grupo, sin embargo, fue el momento en que la banda decidió hacer una prolongada pausa.

LEER MÁS: Los Backstreet Boys vuelven a México para despertar la nostalgia noventera al máximo

Una pérdida irreparable

Los Backstreet se vieron afectados por varias muertes cercanas. Nick Carter pasó por la muere de un ser querido: su hermana Leslie, quien falleció a la temprana edad de 25 años debido a la ingesta de sustancias. Por si fuera poco, la relación con sus padres era terrible, lo que obligó a Nick faltar al funeral de su hermana y alejarse de ellos. Ese día Carter realizó un concierto programado a siete horas de los servicios. Durante una entrevista con Dr. Phil, Carter dijo que su relación con sus cuatro hermanos "ha sido tóxica" y que la situación en su casa siempre fue una "montaña rusa".

Además, el Backstreet Boy dijo que el día que su hermana falleció, su padre lo llamó para explicarle lo sucedido y culparlo por ello. Nick confesó que la noticia del fallecimiento de su hermana fue la más horrible que jamás haya escuchado

La peor influencia

A principios de la década de 2000, el nombre que más amaban los tabloides era Paris Hilton. La socialité avergonzó todo el nombre de su familia con su mal comportamiento pero a los tabloides les encantó. Hilton siempre se encontraría de fiesta y de prácticas inadecuadas. Desafortunadamente para Nick Carter, cayó con la chica equivocada.

Carter y Hilton fueron un artículo durante un tiempo, lo que resultó ser una influencia terrible en Nick, ya que participó en numerosas indulgencias con sustancias y su dependencia alcanzó su punto máximo. Nick atribuye que esto fue un momento oscuro en su vida y culpa abiertamente a Hilton por ello. En su autobiografía de 2013, el cantante afirma que alimentó sus peores impulsos y lo alentó a vivir más el estilo de vida de la fiesta.

Problemas con la ley

En 2016, Nick Carter fue arrestado en Florida después de una pelea afuera de un bar. Según un informe policial de Key West, Carter estaba intoxicado cuando los oficiales llegaron al Hog’s Breath Saloon. El informe dijo que un cantinero se negó a servirle más tragos al cantante y a un acompañante, por lo que este fue agresivo. El personal del bar repetidamente les dijo a ambos hombres que se fueran. Carter lo golpeó y lo tomó por el cuello.

"Bueno, sabes que las cosas definitivamente no salen como las planeas", dijo Carter Access Hollywood, meses después de lo ocurrido. "Estoy enfocado en las cosas positivas que están sucediendo y en volver a la normalidad".

Te recomendamos en video