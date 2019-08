Los Backstreet Boys vuelven a México para despertar la nostalgia noventera al máximo

Prepara tus mejores pasos y tu billetera porque los Backstreet Boys acaban de anunciar que regresan a México con su DNA World Tour para despertar la nostalgia noventera.

Si tuviésemos que definir los noventas, musicalmente hablando, sin duda los Backstreet serían los primeros en saltar a tu mente. Y es que no sólo tienen las canciones más emblemáticas de la época sino que definieron el concepto de la boy band perfecta.

Éxitos como “I Want It That Way”, “Everybody” y “As Long As You Love Me” marcaron a toda una generación y sin importar el paso del tiempo, siguen haciéndonos vibrar. Ahora, la banda prepara su regreso con un show corregido y aumentado. La última vez que pisaron México fue en 2013 y anteriormente en 2009.

Este año lanzaron el disco DNA, el décimo de su carrera siendo la canción “Don’t Go Breaking My Heart” la que marcó el triunfal regreso a los escenarios de la banda.

A través de su cuenta de Twitter, los Backstreet anunciaron tres conciertos: en la Ciudad de México (Palacio de los Deportes) para el 21 de febrero, en Monterrey el 24 de febrero y en Guadalajara (Arena VFG) el 26 de febrero de 2020. ¡Así que prepárate para cantar a todo pulmón!

La preventa de boletos a Fans será el 30 de agosto, con tarjeta Banamex el 2 y 3 de septiembre y para público general el 4 de septiembre de 2019.

We heard you, Latin America! We’re bringing the #DNAWorldTour to you!! Check https://t.co/hfKjQlfxDf for fan pre-sale and ticket on sale dates & times. VIP Upgrades coming soon. See you soon! 🧬 pic.twitter.com/wBov5YsKVz

— Backstreet Boys (@backstreetboys) August 28, 2019