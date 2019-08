¡Nació el primer nieto varón de Silvia Pinal!

El apellido Pinal es uno de los más reconocidos en México ya que pertenece a una de las familias más consolidadas y talentosas del espectáculo. De este se desprenden generaciones de importantes exponentes del teatro, el canto y la televisión mexicana. La llamada "Dinastía Pinal", liderada por Silvia Pinal, está conformada por mujeres que han luchado contra las adversidades de la vida.

Sin embargo, esta vez ha sido Luis Enrique Guzmán, único hijo de doña Silvia, quien ha acaparado la atención de todos pues acaba de nacer su tercer hijo.

El pequeño Apolo Guzmán, como lo nombraron, nació en la Ciudad de México y es el primer nieto varón de Silvia Pinal. Por ello, se convirtió en gran motivo de celebración entre sus tías y primas. Aunque es el primer hijo varón de Luis Enrique, no es su primer descendiente, pues el empresario y productor tiene dos hijas: Schersa y Giordana .

En entrevista para el programa de Alfredo Palacios, la primera actriz dio la noticia con gran alegría: “Soy abuela, soy abuela, acaba de nacer mi nieto, el hijo de Luis Enrique acaba de nacer”. Eso sí, cuando se le cuestionó sobre por qué tan feliz, su respuesta fue: “Ay, ¿cómo no?, además es hombrecito, porque estamos llenos de viejas en la casa”.

Aunque está muy entusiasmada con su nieto, confesó que el nombre que eligieron no le gusta: "Espero que no se llame así, que no sea así. Apolo no, no, no".

Como buenas tías, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel plasmaron su alegría a través de sus cuentas de Instagram, donde publicaron una foto del pequeño.

Luis Enrique fue fruto de la relación de Silvia con el intérprete de rock and roll, Enrique Guzmán por lo que él y Alejandra son los únicos que comparten la misma sangre por ambas partes.