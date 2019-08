Las verdaderas razones de las peleas entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

El problema entre Alejandra Guzmán con su hija, Frida Sofía, ha sido largo e intenso, aunque ambas han hablado acerca de la reconciliación cada vez son más los escándalos que complican la relación entre ambas.

Han sido varias las razones de las peleas entre Frida y Alejandra.

“Amo a mi mami, pero a esta persona que está actuando de esta manera no la conozco, no sé si es la gente que la rodea, no sé si es el ego”, señaló la joven en una ocasión.

Maltratos, traiciones y discusiones con otros miembros de la familia han sido algunas de las polémicas que madre e hija han protagonizado durante varios meses, pero existen ciertos “eventos” específicos que han impedido la reconciliación.

Las peleas entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

La estricta condición que Frida Sofía impuso para reconciliarse con su madre La pelea entre madre e hija ha sido incansable.

Un cruel mensaje del Día de las Madres

Frida utilizó su cuenta de Instagram para enviar un cruel mensaje a Alejandra en el Día de las Madres, con una imagen que hacía alusión a “maltratos” que habría vivido durante su infancia.

La enemistad con Michelle Salas

Para Navidad la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, Michelle Salas, publicó un video con toda la familia celebrando sin Frida Sofía.

“Si se te olvidó, tengo Instagram @ifridag, y sé que te molesta, pero ni te apellidas Pinal. Extraño a Mich, la que creció conmigo. Qué lástima… siempre serás la ‘hermana mayor que nunca tuve’, pero se te mega subieron los humos. Estaré aquí cuando se te bajen un poquito como para considerarme”, fue la reacción de Frida ante la publicación de su prima Michelle.

Critican a Frida Sofía por "copiar" el look de su sobrina Michelle Salas Frida Sofía sigue siendo dando mucho de qué hablar

La relación de Alejandra con el ex de Frida

Toda la situación explotó cuando empezaron a circular rumores que señalaban que Alejandra Guzmán mantenía una relación con Christian Estrada, exnovio de Frida.

Ambos negaron que se tratara de una relación sentimental, por el contrario, se trataba de una relación de trabajo.

“No soporto ver esto porque eres mi mamá, y yo sé que eres Alejandra Guzmán y te gusta bailar, pero nunca en la vida me nacería juntarme o hablar con un ex”, dijo Frida al respecto.

