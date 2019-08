Érika Zaba regresó a los escenarios con 6 meses de embarazo y preocupó a los fans

La noticia del embarazo de Érika Zaba tomó a todos por sorpresa ya que debido a que ya tiene 40 años, puede ser un riesgo. Sin embargo, "la Güera" ha demostrado una gran ilusión pero sobretodo fortaleza para recibir a su primer bebé . Después de todo, la cantante había estado buscando formar una familia desde hace un tiempo y ahora que lo está logrando, se ve más feliz que nunca.

La integrante de OV7 ya va a más de la mitad de su dulce espera, y ha presumido con sus seguidores la evolución de su pancita, mostrando siempre una gran sonrisa.

Eso sí, el fin de semana pasado, sorprendió a todos al aparecer en el show que ofrecieron sus compañeros del '90's Pop Tour' ya que ella misma había anunciado que estaría fuera para cuidar su embarazo.

Ya que muchos mostraron preocupación ante esto, la cantante compartió un video, asegurando que tenía la autorización de su médico para "regresar a trabaja", como lo hacen muchas mujeres embarazadas.

"Todas las embarazadas regresan a trabajar. A mí me hace feliz porque me hace feliz y creo que le hace bien a mi bebé. Obviamente tengo cuidados especiales: no uso tacones, uso tenis. Los cambios de vestuario los hago abajo del escenario, no hago todo el concierto ni brinco ni hago demasiado y todos me cuidan mucho", explicó Zaba.