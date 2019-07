5 cosas que tienes que considerar si te embarazas a los 40 años

Tener un bebé después de los 40 años se ha convertido en algo cada vez más común. Si bien es común pensar presionar a las mujeres con el llamado "reloj biológico" y la idea de que es mejor tener hijos antes de los 35 años, los datos sugieren lo contrario.

De hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que la tasa ha aumentado desde la década de 1970, con el número de nacimientos por primera vez entre mujeres de 40 a 44 años más que el doble entre 1990 y 2012.

Hay muchas razones por las que las mujeres esperan tener hijos, incluidos los tratamientos de fertilidad, las carreras tempranas y el establecerse más tarde en la vida. Si tiene curiosidad acerca de cómo es tener un bebé a los 40 años, considera toda la gama de beneficios, riesgos y otros datos que necesita saber.

¿Por qué la experiencia de una mama Millennial es tan diferente a la de la maternidad de antes? Las Millennials ven la maternidad con otros ojos

La edad a la que decides tener un bebé depende completamente de ti.

Tu cuerpo. Tu nacimiento. Tu bebé. Su vida. La única persona en el mundo que puede determinar si y cuándo debe tener un bebé eres tú. Por supuesto, siempre debes consultar con tu médico para que asegure que todo está en orden para llevarse a cabo de forma sana y segura para ti y tu bebé.

¿Cómo será el embarazo?

Así como es estadísticamente más difícil de concebir después de los 40 años, el embarazo en sí también puede ser más difícil a medida que envejeces. Es posible que tengas más dolores y molestias debido a las articulaciones y los huesos que ya están empezando a perder masa con la edad. También podrías ser más susceptible a la presión arterial alta y la diabetes gestacional. La fatiga relacionada con el embarazo también puede ser más pronunciada a medida que envejece.

Es importante hablar con su ginecólogo-obstetra sobre qué otra cosa puede esperar durante su embarazo, según su edad y su estado de salud general.

5 verdades incómodas sobre ser una mamá que trabaja todo el día Ser mujer y mamá que trabaja no es nada sencillo pero tampoco imposible

Prohibido olvidar tus vitaminas



Esto es algo que es importante para todas las mujeres en edad fértil. Después de todo, muchos no saben cuándo quedarán embarazadas, y mientras más pronto una mujer comience a cuidar su salud con una buena dieta, ejercicio y vitaminas, mejor será su fertilidad. Dicho esto, una vez que queda embarazada, es aún más importante que tome una vitamina prenatal con ácido fólico. Se sabe que previene defectos del tubo neural, como la espina bífida. Esto no significa que el embarazo saldrá al cien por cien sin problemas o que su bebé no tendrá problemas, pero ayuda a disminuir el riesgo. Todo lo que ella podría hacer para disminuir su riesgo sería útil para ella y para su hijo por nacer. A cualquier edad, se recomienda el ácido fólico para las mujeres embarazadas, pero una vez que tenga 40 años, debe hacer todo lo posible para garantizar un embarazo tan saludable y seguro como sea posible.

Manténte atenta a los síntomas

Las mujeres mayores de 40 años tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertas complicaciones del embarazo, como la preeclampsia y la diabetes gestacional. Recibirá una prueba de detección para estas complicaciones, pero nunca es una mala idea estar al tanto de ellas, y un defensor de sí mismo debe preocuparse por usted.

Los síntomas de la preeclampsia incluyen:

-Dolores de cabeza

-Cambios en la vision

-Náuseas o vómitos

-Dolor de vientre

-Aturdimiento

-Orinar menos

-Falta de aliento

Los síntomas de la diabetes gestacional incluyen:

-Sintiendo mucha sed

-Orinar mucho

-Cansancio

-Náusea

-Visión borrosa

Nunca tenga miedo de hacer una cita adicional, o diríjase a la sala de emergencias si está preocupado por cómo se siente.

Planea el nacimiento

Las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de tener un parto por cesárea que las mujeres más jóvenes. Todas las mujeres deben pensar cómo les gustaría que se viera su nacimiento, en caso de que necesiten una cesárea a medida que se desarrolla su historia. Es importante considerarqué métodos de afrontamiento le serían útiles en la sala de operaciones, a quién le gustaría asistir al parto y qué podría significar para su recuperación.

Pensar en una cesárea no significa que sucederá, de ninguna manera. Solo significa que se te permite tener una hermosa experiencia de nacimiento, sin importar cómo suceda.

Te recomendamos en video